4 Thementipps für die Herbst-PR mit Online-Pressemitteilungen

Für Unternehmen, die im Herbst ihre Sichtbarkeit mit Hilfe von Online-PR steigern möchten, bietet PR-Gateway vier aktuelle Thementipps zur erfolgreichen Gestaltung von Online-Pressemitteilungen. Hinzu kommt ein attraktives Herbstangebot für eine kosteneffiziente Presse-Distribution.

Die Highlights der diesjährigen Herbst-PR sind:

Herbst-PR Tipp 1: Gesundheit

Der Herbst ist die Zeit des unbeständigen Wetters. Kalte, regnerische und sonnige Tage wechseln sich ab. Da ist vielfach auch die erste Erkältung oder Grippe nicht weit entfernt. Erkältungsvorbeugung und Tipps zur Stärkung der Abwehrkräfte sind deshalb ideale Aufhänger für Online-PR. Ebenfalls bietet es sich an, dass Unternehmen über Produkte berichten, die wechselhafte Wetterbedingungen erträglicher machen.

Herbst-PR Tipp 2: Mode- und Lifestyle-Trends für die Herbstsaison

Im Herbst ist in Sachen Farben alles erlaubt. Die Herbstkollektionen bieten sich an, um auf Produkte aufmerksam zu machen, die mit diesen Farben spielen. So geben Unternehmen Tipps, wie die Farben der Saison sich am besten mit eigenen Produkten kombinieren lassen. Ebenfalls eignet sich der Herbst dazu, die eigene neue Kollektion, besondere It-Pieces oder Accessoires vorzustellen.

Herbst-PR Tipp 3: Auto & Verkehr

Es wird früher dunkel und das Herbstwetter zunehmend regnerischer und kälter. Durch Regen, Frost, Matsch, Laub und der zunehmenden Glätte auf den Straßen nimmt die Zahl an Risikofaktoren im Herbst zu. Unternehmen nutzen den Herbst, um Kunden zu informieren, wie sie sich richtig schützen können. Auch Tipps, wie man Autos im Winter richtig pflegt und was das beste Gadget ist, damit man die Frontscheibe nicht frei kratzen muss, sind beliebt.

Herbst-PR Tipp 4: Auch auf den Versand kommt es an

Über Presseportale können Unternehmen ihre Pressemitteilungen direkt auf verschiedenen reichweitenstarken Plattformen veröffentlichen. Sie bieten Unternehmen auch eine branchenspezifische und themeninteressierte Zielgruppe. Keywords unterstützen die Sichtbarkeit und die Auffindbarkeit der Pressemitteilung. Durch eine kontinuierliche und weitreichende Verbreitung der Pressemitteilungen auf vielen verschiedenen Presse- und Fachportalen können Unternehmen ihr Google Ranking nachhaltig verbessern und auch direkt in den Google News erscheinen.

Zum meteorologischen Herbstanfang stellt PR-Gateway ein besonderes Angebot vor: Kunden erhalten bei der Buchung eines PR-Paket mit 5 Pressemitteilungen eine zusätzliche Pressemitteilung und bei einem PR-Paket mit 10 Pressemitteilungen sogar zwei zusätzliche Pressemitteilungen kostenlos dazu. Damit unterstützt PR-Gateway Kunden bei ihrer erfolgreichen Herbst-PR.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test.: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

