4 Tipps für ein fittes 2021

Stärker, gesünder und fitter ins neue Jahr mit vier Empfehlungen von Kent Bradley, Gesundheits- und Ernährungsexperte bei Herbalife Nutrition

2020 war anders. Ganz anders. Noch nie haben die Deutschen so viel Zeit zuhause verbracht – Kochen und Backen wurden häufiger zum Hobby, das Training im Fitnessstudio hingegen fiel zumeist aus. Die Prioritäten haben sich in diesem herausfordernden Jahr unweigerlich verschoben. Das Resultat: Es fiel vielen Menschen schwerer als sonst, die persönlichen Fitnessziele zu erreichen. Für eine gesunde Lebensweise bedarf es einer Kombination aus körperlicher und geistiger Gesundheit. Diese kann durch eine ausgewogene Ernährung, gesunden Schlaf, regelmäßige Bewegung und soziale Kontakte zu anderen gestärkt werden.

Die folgenden Tipps können helfen, die eigenen Fitnessziele in 2021 wieder zu erreichen und somit gestärkt und glücklich durch das Jahr zu kommen:

Energie aus einer ausgewogenen Ernährung tanken

Selbst wenn Sport und regelmäßige Bewegung nicht möglich sind, sind die Aufnahme aller essentiellen Nährstoffe, Vitamine und Mineralien sowie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unabdingbar. Eine ausgewogene Ernährung bietet vielfältige gesundheitliche Vorteile, stärkt das Immunsystem und verbessert auch das emotionale Wohlbefinden. Falls eine ausreichende Aufnahme nicht immer möglich sein sollte, empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Nahrungsergänzungsmitteln. Auch gegenseitige Unterstützung in Online-Gruppen kann nachweislich dazu beitragen, die eigenen Ernährungsziele zu erreichen.

Stress reduzieren und dem Körper Entspannung bieten

Auch die geistige Gesundheit ist Teil eines ausgewogenen Lebensstils und sollte nicht in Vergessenheit geraten. Regelmäßige Fitnessübungen etwa können zu einer besseren Schlafqualität beitragen, wodurch das geistige Wohlbefinden positiv beeinflusst wird. Stress sollte so weit wie möglich reduziert werden – dafür gibt es auch unterstützende Apps (wie z.B. Calm oder Headspace). Auch eine tägliche Routine aus Ernährung, Bewegung, Schlaf und mentalen Pausen ist für das allgemeine Befinden förderlich.

Mit Freunden in Verbindung bleiben

Soziale Kontakte tragen dazu bei, die mentale Gesundheit zu fördern und wirken Ängsten sowie depressiven Phasen entgegen. Die Kontaktbeschränkungen stellen uns auch in diesem Bereich weiterhin vor große Herausforderungen, doch soziale Netzwerke und Messenger, Verabredungen zum gemeinsamen (Video-)Telefonieren oder auch klassische Briefe und Karten sorgen dafür, dass auch Freundschaften und soziale Kontakte 2021 gestärkt werden.

Hobbys ausleben – oder neue entdecken

Ausreichend Zeit mit Aktivitäten und Hobbys, die Spaß und Freude bringen, macht den Kopf frei und schafft Raum für neue geistige Kraft. Das hilft dabei, Stress zu reduzieren und neue Eindrücke zu sammeln.

Das vergangene Jahr brachte viele Herausforderungen mit sich. Um gestärkt durch 2021 zu gehen, reichen oft schon kleine Veränderungen der eigenen Alltagsroutinen. Für das eigene Wohlbefinden lohnt es sich, mit regelmäßigen Übungen aktiv zu bleiben und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um stark und dynamisch in die Zukunft zu gehen.

Über Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Mitgliedern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Mitglied von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutrition”s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Mitglieder erhältlich.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 190 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 8.300 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2019 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 4,9 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de oder mein-bestes-ich.com.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

