40 Jahre DENIOS: Eine Sommernacht, die Geschichte schrieb

Es war weit mehr als ein Unternehmensjubiläum. Es war ein Fest der Begegnungen, der Erinnerungen und der gemeinsamen Zukunft. Am vergangenen Samstag (4. Juli 2026) verwandelte sich das Firmengelände der DENIOS SE an der Dehmer Straße in Bad Oeynhausen in eine außergewöhnliche Feierlocation: Mehrere hundert Mitarbeitende mit ihren Familien sowie zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und dem öffentlichen Leben der Region kamen zusammen, um 40 Jahre DENIOS zu feiern – vier Jahrzehnte voller Ideen, Mut und Innovationskraft.

Direkt neben der Produktionshalle entstand eine eindrucksvolle Festarena mit großem Festzelt, kulinarischen Genüssen, Live-Musik und einem abwechslungsreichen Programm. Bis tief in die Nacht wurde gemeinsam gelacht, getanzt und gefeiert – immer begleitet von dem Stolz auf das gemeinsam Erreichte.

Wo Innovation zu Hause ist

Bereits am Nachmittag öffnete DENIOS seine Türen und lud die Gäste ein, einen Blick hinter die Kulissen des international erfolgreichen Familienunternehmens zu werfen. Führungen durch Produktion und Verwaltung zeigten eindrucksvoll, wie aus Ideen innovative Lösungen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen entstehen.

Auch auf dem Außengelände herrschte reges Treiben. Ob beim Hau den Lukas, Torwandschießen oder bei vielen persönlichen Gesprächen – überall war die besondere Unternehmenskultur spürbar, die DENIOS seit 1986 prägt: Zusammenhalt, Offenheit und Begeisterung.

Ein reichhaltiges Buffet sorgte anschließend für den kulinarischen Rahmen, bevor sich die mehr als 700 Gäste im festlich dekorierten Festzelt versammelten.

„Dieser Erfolg gehört unseren Mitarbeitenden!“

Mit großer Herzlichkeit blickte Firmengründer, CEO und Managing Director Helmut Dennig auf vier Jahrzehnte Unternehmensgeschichte zurück. Vom kleinen Unternehmen mit einer mutigen Idee bis hin zum internationalen Marktführer spannte er den Bogen einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte.

„Als wir DENIOS 1986 gegründet haben, konnten wir nicht ahnen, wohin diese Reise einmal führen würde. Was wir heute feiern, ist das Ergebnis von Leidenschaft, Vertrauen und dem täglichen Engagement vieler großartiger Menschen. Dieser Erfolg gehört unseren Mitarbeitenden – ihnen gilt mein tief empfundener Dank.“

Besonders emotional wurde es, als Helmut Dennig den Blick auf seine Familie richtete. Bewegende Worte fand er für seine Ehefrau sowie seinen Sohn Dominik und seine Tochter, die ihn über Jahrzehnte begleitet und unterstützt haben. „Ohne den Rückhalt meiner Familie wäre dieser Weg nicht möglich gewesen. Dafür bin ich von Herzen dankbar.“

Gleichzeitig machte Dennig deutlich, dass DENIOS auch künftig ein Familienunternehmen bleiben wird. Mit dem Einstieg seines Sohnes Dominik Dennig übernimmt bereits die nächste Generation Verantwortung und wird die Erfolgsgeschichte des Unternehmens gemeinsam mit den Mitarbeitenden fortschreiben.

Für einen der bewegendsten Momente des Abends sorgte anschließend die Familie selbst: Gemeinsam kamen Ehefrau, Sohn und Tochter auf die Bühne und überraschten Helmut Dennig mit persönlichen Worten des Dankes. Sie würdigten seinen jahrzehntelangen Einsatz, seinen Mut und seine Leidenschaft, mit der er DENIOS aufgebaut und geprägt hat. Der minutenlange Applaus der Gäste zeigte, wie sehr dieser Moment alle Anwesenden berührte.

Wertschätzung für einen starken Arbeitgeber

Auch Bad Oeynhausens Bürgermeister Lars Bökenkröger gratulierte persönlich zum Jubiläum. Er bezeichnete DENIOS als einen der bedeutenden Arbeitgeber der Region und würdigte das Unternehmen als wichtigen Innovationstreiber und verlässlichen Partner für den Wirtschaftsstandort Bad Oeynhausen. Die Entwicklung von DENIOS sei eng mit der Entwicklung der Stadt verbunden. Umso mehr freue er sich, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit dem Unternehmen feiern zu dürfen.

Nach dem offiziellen Programm übernahm die Musik das Kommando. Die Live-Band SUNRISE sorgte mit ihrer energiegeladenen Performance dafür, dass die Tanzfläche im Laufe der Nacht immer voller wurde. Ein ganz besonderes Highlight folgte wenig später: Die eigens für das Jubiläum gegründete DENIOS-Band „Haz-Mates“, bestehend aus Mitarbeitenden des Unternehmens, begeisterte das Publikum mit ihrem Auftritt und bewies eindrucksvoll, dass Teamgeist bei DENIOS weit über den Arbeitsalltag hinausgeht. Spätestens jetzt verwandelte sich das Festzelt in eine große Sommerparty.

Ein Finale voller Licht und Emotionen

Als die Dunkelheit über Bad Oeynhausen hereinbrach, wartete der krönende Abschluss des Jubiläumstages: Eine spektakuläre Lasershow tauchte das Firmengelände in faszinierende Farben und Bilder und setzte einen eindrucksvollen Schlusspunkt unter einen außergewöhnlichen Abend.

Bis tief in die Nacht wurde gemeinsam gefeiert, getanzt und gelacht. Es entstanden unzählige Gespräche, Erinnerungen und Momente, die bleiben werden.

40 Jahre DENIOS standen an diesem Abend für weit mehr als eine beeindruckende Unternehmensgeschichte. Sie standen für Menschen, die mit Ideen, Leidenschaft und Zusammenhalt etwas Außergewöhnliches geschaffen haben – und für die Gewissheit, dass diese Geschichte als Familienunternehmen auch in Zukunft erfolgreich weitergeschrieben wird.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

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Bildquelle: Oliver Windus