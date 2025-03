40 Jahre IT-Bildung

PC-COLLEGE bietet zahlreiche Jubiläumsaktionen

Berlin, 20. März 2025 – Das renommierte IT-Schulungsunternehmen PC-COLLEGE feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat sich das Unternehmen von einem Pionier der IT-Weiterbildung zu einem führenden Anbieter für IT-Schulungen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Als Dankeschön an seine Kunden und Kundinnen sind zahlreiche Jubiläumsaktionen geplant.

Als PC-COLLEGE 1985 gegründet wurde, stand die IT-Welt noch am Anfang einer rasanten Entwicklung. Personal Computer waren selten und teuer, IT-Seminare nahezu unbekannt. Computer wie der IBM PC XT mit 5 1/4-Zoll-Diskettenlaufwerk und einer 10-MB-Festplatte galten als High-End-Technologie, während Monitore in monochromen Grüntönen flimmerten; Betriebssysteme wie MS-DOS dominierten – Windows 1.0 kam in diesem Jahr erst auf den Markt. Internetzugang? Fehlanzeige – stattdessen waren Disketten das wichtigste Medium für den Datenaustausch.

Von der PC-Revolution zur Digitalisierung

Heute, im Jahr 2025, ist die Digitalisierung allgegenwärtig. Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz und hybride Arbeitswelten prägen den IT-Sektor. Was früher als undenkbar galt, ist heute selbstverständlich, so etwa die ortsunabhängige Zusammenarbeit oder der Zugriff auf leistungsstarke Rechenzentren über das Internet.

40 Jahre Kompetenz und Innovation

PC-COLLEGE hat diese Entwicklung von Anfang an begleitet und sein Schulungsangebot kontinuierlich an neue Technologien angepasst. Waren es in den ersten Jahren vor allem Grundlagenkurse zu Betriebssystemen und Programmiersprachen, umfasst das Portfolio heute über 850 Schulungsthemen – von Microsoft Office, Cybersecurity über Data Science bis hin zu Künstlicher Intelligenz.

„Die IT-Welt hat sich in den vergangenen 40 Jahren mehrfach revolutioniert. Unsere Aufgabe war es dabei, Unternehmen und Fachkräfte stets auf dem neuesten Stand zu halten“, sagt Alain Barthel, Geschäftsführer von PC-COLLEGE. „Unsere Mission ist weiterhin, Wissen praxisnah zu vermitteln und IT-Experten für die Herausforderungen der Zukunft zu qualifizieren.“

Jubiläumsangebote und Veranstaltungen

Zum 40-jährigen Bestehen plant PC-COLLEGE eine Reihe von Jubiläumsaktionen, darunter exklusive Seminarrabatte, Fachvorträge und Networking-Events. „Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf unsere Erfolgsgeschichte – es ist auch ein Dankeschön an unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden, die uns auf diesem Weg begleitet haben“, so Alain Barthel. PC-COLLEGE blickt mit Stolz auf vier Jahrzehnte IT-Bildung und freut sich darauf, die digitale Zukunft weiterhin mitzugestalten.

Aktuelle Informationen zu den Sonderaktionen sind im Newsletter zu finden. Alle Kursangebote und Termine unter: https://www.pc-college.de

PC-COLLEGE ist eines der führenden IT-Schulungsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Mit 40 Jahren Erfahrung und einem breiten Kursangebot bietet PC-COLLEGE praxisnahe Weiterbildung für Unternehmen und IT-Fachkräfte.

