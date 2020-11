Hamburg, 11. November 2020:

Der Rubik”s Cube, hierzulande besser bekannt als DER Zauberwürfel, ist in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden. Zu diesem besonderen Anlass ist der Würfel in verschiedenen Varianten als Werbegeschenk beim Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion® erhältlich. Neben dem klassischen Zauberwürfel in 3×3-Ausrichtung gibt es auch Schlüsselanhänger, Textmarker, Stiftehalter, Lautsprecher, Powerbanks und Touch Pens im Würfeldesign. Jeder Artikel kann in den klassischen Farben oder mit eigenem Firmendesign bestellt werden.

Zum 40. Jubiläum gibt es den Zauberwürfel in besonderen Ausführungen

In diesem Jahr feiert der berühmte Zauberwürfel “Rubik”s Cube” bereits sein 40. Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass hat sich “Rubik”s Promotion” (Anm. d. Verf.: seit dem Jahr 2000 für den weltweiten Vertrieb der Werbeartikel von Rubik’s zuständig) besondere Modelle überlegt, die seit Neuestem auch über das Hamburger Werbeartikelunternehmen brilliant promotion® mit oder ohne Firmenbranding bestellt werden können.

Said Ghalamkarizadeh, Gründer und Geschäftsführer von brilliant promotion®, zeigt sich sehr glücklich über den neuen Vertriebspartner: “Der Original Rubik”s Cube ist unisex, spricht alle Altersgruppen an und ist allseits bekannt und beliebt. Ein echter Klassiker! Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden den klassischen Zauberwürfel und spannende neue Ausführungen wie Powerbanks und Schlüsselanhänger als ganz besondere Werbeartikel anbieten dürfen.”

Neben dem Klassiker in 3×3-Ausrichtung in den Standardfarben Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange und Weiß können im Onlineshop von brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) auch ganz besondere Varianten des Zauberwürfels bestellt werden. So gibt es unter anderem Mini-Cubes als Schlüsselanhänger sowie Textmarker und Stifteköcher, Taschenlampen, Lautsprecher und Powerbanks im Zauberwürfel-Look. Firmen haben die Möglichkeit, die Produkte mit ihrem eigenen Design oder Logo zu versehen. Die Marke Rubik”s ist weltweit anerkannt, der Würfel hat eine universelle Anziehungskraft und weckt positive Erinnerungen, sodass Firmen umso mehr von einem Branding auf einem Rubik”s Werbeartikel profitieren.

Jeder siebte Mensch hat bereits mit einem Zauberwürfel gespielt

Anfang der 80er Jahre begann die erste “Cube-Mania”. Der Rubik”s Cube wurde erfunden von Ernö Rubik, einem ungarischen Professor für Architektur und Design. Bereits ein Jahr nach dem Verkaufsstart 1980 wurde es zum schnellstverkauften Puzzle der Welt. Laut Rubik”s Promotion wurden schätzungsweise 450 Millionen Zauberwürfel verkauft, und etwa jeder siebte Mensch hat mit einem Zauberwürfel gespielt.

Seit 2000 wird der Original Rubik”s Cube von Rubik”s Promotion weltweit vertrieben und vermarktet. Die Weiterentwicklung des Zauberwürfels als Werbeartikel trug dazu bei, dass Ernö Rubik’s Puzzle zu einem der begehrtesten Werbeprodukte wurde. Mittlerweile werden mehr als eine Million Würfel jährlich an fast alle Fortune-1000-Unternehmen verkauft. Somit ist das Angebot an Original Rubik”s Cubes und Zauberwürfel-Variationen als Werbeartikel ein echter Zugewinn für brilliant promotion® und seinen Kunden aus diversen Branchen, so Ghalamkarizadeh über die neue Partnerschaft mit Rubik”s.

brilliant promotion® wurde vor 12 Jahren von Ghalamkarizadeh selbst gegründet und befindet sich seitdem im ständigen Wachstum, um den Kunden eine möglichst breite Vielfalt an Werbeartikeln zu bieten. brilliant promotion® ist Teil des Unternehmens SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH.

Hinweis: Alle Fotos dürfen für redaktionelle Zwecke frei und ohne Rücksprache verwendet werden. Bitte geben Sie folgenden Bildnachweis an: www.brilliant-promotion.com

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how rund um Werbeartikel und -geschenke zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion® gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

Firmenkontakt

brilliant promotion®

Said Ghalamkarizadeh

Bramfelder Straße 123

22305 Hamburg

+49 (0) 40 – 570 18 25 – 70

info@brilliant-promotion.com

http://www.brilliant-promotion.com

Pressekontakt

brilliant promotion®

Anette Fuhr

Bramfelder Straße 123

22305 Hamburg

+49 (0) 40 – 570 18 25 – 70

af@brilliant-promotion.de

http://www.brilliant-promotion.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.