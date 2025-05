42. Donauinselfest Line-Up

#dif25 beschert buntes Programm-Feuerwerk!

Kein Sommerfeeling ohne Donauinselfest

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Von 20. bis 22. Juni verwandelt sich die Donauinsel wieder in Wiens größtes Festivalgelände. Unter dem Motto „Deine Insel. Echte Momente.“ lädt das 42. Donauinselfest Wiener:innen aller Generationen ein, gemeinsam ein Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Lebensfreude zu setzen – bei freiem Eintritt für alle. Das größte Open-Air-Festival Europas bietet ein musikalisches Line-up quer durch alle Genres sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm, das für ausgelassene Stimmung und lebendige Begegnungen sorgt.

700 Stunden Programm, mehr als 200 Acts, 16 Bühnen. 4,5 km Festivalgelände.

Von Rock und Pop über Hip-Hop und Wiener Lied bis hin zu Schlager und elektronischer Musik – das #dif25 präsentiert eine vielfältige Bandbreite musikalischer Genres. Neu dabei ist das Genre Oper, das im Johann Strauss-Jahr besondere Akzente setzt. Den Auftakt macht das Pre-Opening der Wiener Volksoper auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne am Donnerstagabend, bevor am Freitagvormittag mit einem starken Zeichen für Teilhabe und Vielfalt das Donauinselfest eröffnet wird. Um 10:30 Uhr startet Milow für alle – das Inklusionskonzert presented by Magenta auf der großen Festbühne. An den drei Festivaltagen wird die Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne von einem bunten Musikmix bespielt. Mit dabei sind heuer u. a. Symba, Milky Chance, Red Bull Symphonic – Johann Strauss 2025 Edition mit Camo & Krooked, Christian Kolonovits und den Wiener Symphonikern, die No Angels, Kim Wilde, JOSH., Esther Graf, RAG ‚N‘ BONE MAN sowie AUT of ORDA, die sich Otto Jaus, RIAN und Thomas Spitzer als Special Guests dazuholen und für einen fulminanten Festivalabschluss am Sonntagabend sorgen werden.

Auch auf den anderen Bühnen folgt ein Höhepunkt dem nächsten: Auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne wird“s rockig bei Steel Panther, Halestorm oder BEAST IN BLACK. Die Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits-Bühne bietet eine noch nie dagewesene Vielfalt bei Acts wie den Jazz Gitti & Disco Killers, Conchita Wurst & Band und Alle Achtung. Das Österreichische Lotterien ORF III Kulturzelt wartet auf mit Manuel Rubey & Simon Schwarz, Julia Brandner und David Scheid. Beschwingt und elektronisch wird es bei der OBI / kronehit Electronic Music Bühne bei Acts wie Milk & Sugar, Cyril und Fast Boy oder dem blinden DJ Artin.

Wichtige Bühnen für Musiknachwuchs, Lehrkräfte und Krebshilfe Wien

Unter den mehr als 200 Acts sind auch die Sieger:innen des 15. Rock The Island Contest: Portrait of Tao, Lia Nell, Fräulein Peter, One Last Glance, Zweimann und Julia Steen werden das Publikum mit ihren Auftritten als Bühnen-Opener begeistern. Die Schenkis, der diesjährige RTIC4Kids-Act, sorgen am Festivalsamstag für Unterhaltung im Kinderprogramm auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne. Die Festbühne hält zudem ein weiteres musikalisches Highlight bereit, das ganz im Zeichen der Bildung steht: Am Festivalsamstag rocken rund 120 Volksschullehrkräfte aus Wien gemeinsam mit den Monsterfreunden.

Rund um die Bühnen wird fleißig Becher gesammelt. Denn auch in diesem Jahr unterstützt das Donauinselfest ein Herzensprojekt im Rahmen seiner DIF-Charity. Heuer ist es die Krebshilfe Wien. Mit dem Spenden ihres Becherpfandes in Höhe von 2 Euro leisten die Besucher:innen einen wertvollen Beitrag und setzen gemeinsam mit dem Donauinselfest ein starkes Zeichen der Solidarität.

Das österreichische Bundesheer lädt auf der Bundesheer Action & Activity Insel zu sportlichen Aktivitäten und Mitmachstationen ein. Die BILLA / TUI Beachvolleyball Tour PRO 2025 sowie Yoga-Einheiten und Workouts bieten den Besucher:innen vielfältige Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen. Für Familien wird das #dif25 erneut ein unvergessliches Erlebnis: Dank der Unterstützung von Helfer Wiens, Kinderfreunde, OKIDOKI, Robert Steiner und Co. erwartet die kleinen Besucher:innen ein buntes Programm mit Rettungshundeshows, Kinderschminken, Kasperltheater und Co.. Die ältere Generation kommt ebenfalls auf ihre Kosten mit Frühschoppen, Country-Musik und einer Vielzahl an Service- und Informationsangeboten, die über die Insel verteilt sind. Neu ist u. a. die Demokratieinsel, die Besucher:innen die Möglichkeit bietet, an Diskussionen teilzunehmen, Podcaster:innen bei ihren Aufzeichnungen zuzuhören und ihr Wissen über demokratische Prozesse durch interaktive Spiele zu erweitern. Zusätzlich gibt es einen EU-Stand und das Infozentrum „Parlament on Tour“.

Neue Maßstäbe für ein inklusives und nachhaltigeres Festivalerlebnis

Inklusion ist kein Extra, sondern fester Bestandteil am Donauinselfest. In Zusammenarbeit mit den Partner:innen hallermobil und FullAccess wird seit geraumer Zeit ein barrierefreies Festivalerlebnis für Menschen mit Behinderung geschaffen. Neben bewährten Angeboten wie Rollstuhltribünen, Shuttle-Services und einem Buddy-System gibt es erstmals ein Musikprogramm mit Gebärdensprachperformances von Pam Eden sowie Magenta Ruhezonen, die für eine inklusive Atmosphäre sorgen. Magenta trägt außerdem zur Umsetzung des Inklusionskonzerts bei. Zudem wird es einen digitalen SIGNTIME-Avatar geben, der die Liedtexte des Inklusionskonzerts in Gebärdensprache übersetzt und so auch gehörlosen Menschen zugänglich macht.

Gleichzeitig setzt das Donauinselfest ein starkes Zeichen für den Klimaschutz: Ein neu eingeführter Nachhaltigkeitsbeirat unterstützt das Festival auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Schon heuer gibt es eine Nachhaltigkeitsinsel zum Mitmachen, das Festival reduziert Lebensmittelabfälle, fördert E-Mobilität und nutzt ökologisch nachhaltigere Kraftstoffe. Viele weitere Maßnahmen werden in den nächsten Jahren folgen!

Das sind einige der Acts am #dif25

Das gesamte Bühnenprogramm und Rahmenprogramm ist auch unter www.donauinselfest.at/programm/ aufgelistet.

Auf einen Blick:

Was: 42. Donauinselfest 2025 #dif25

Art der Veranstaltung:Open Air Festival bei freiem Eintritt

Wann: 20. bis 22. Juni 2025

Wo: Donauinsel Wien – Österreich, Nordbrücke bis Reichsbrücke

Veranstalter: SPÖ Wien, www.wien.spoe.at

Weitere Informationen auf http://www.donauinselfest.at

Facebook: https://www.facebook.com/Donauinselfest

Instagram: https://www.instagram.com/inselfest

TikTok: https://www.tiktok.com/@donauinselfest_wien

X: https://twitter.com/Inselfest

YouTube: https://www.youtube.com/user/donauinselfest2010

Bildmaterial: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest

Rückfragen bitte an:

C I G Medienanalysen & more . . . / C I G Presse

Elisabeth Kaiser & Alex Moldovano

0034 922 897 987

e.kaiser@cig.at a.moldovano@cig.at

C I G Presse begleitet die internationale und nationale Medienpräsenz des DONAUINSELFESTES im Bereich Eventnews/Veranstaltungskalender & Tourismus.

Pro Event Team für Wien GmbH zeichnet als durchführende Agentur des Donauinselfests für die gesamte Planung, Umsetzung und Vermarktung des Donauinselfests verantwortlich.

Kontakt

Pro Event Team für Wien GmbH

Matthias Friedrich

Windmühlgasse 24 / Stiege 1-3. OG 1

1060 Wien

0034 922 897 987



https://donauinselfest.at/?nofade

Bildquelle: @donauinselfest