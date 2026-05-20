48 Stunden „Pet-Run“ in Kamp-Lintfort für den Tierschutz

17jähriger Schüler startet Charity-Aktion – Aktion soll Spenden für BDT-Tierherberge Kamp-Lintfort generieren – Doppelmarathon geplant

Eine tolle Aktion eines Schülers in Kamp-Lintfort: Der 17-jährige Yannis Buschmann will mit einem 48-stündigen, 100 Kilometer langen „Pet-Run“ Spenden für die Tierherberge Kamp-Lintfort vom Bund Deutscher Tierfreunde sammeln. Der passionierte Sportler, der im vergangenen Jahr beispielsweise in vier Tagen nach Paris gelaufen ist, stieß mit seiner Idee auf begeisterte Reaktionen – auch beim Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort, Dr. Christoph Landscheidt. Dieser unterstützt den Plan und ist bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen.

Präsentiert wird das Konzept am kommenden Freitag, dem 22. Mai 2026, im Terrassengarten Kloster Kamp (unten – Eingang Alemannia). Kurz danach wird die dreitägige „Landpartie“ eröffnet, zu der zahlreiche Besucher erwartet werden. Rund eine halbe Stunde vor dem Start des Events um 11:30 Uhr wird Yannis (Instagram/TikTok: yannis.ontour) seinen Plan in tierischer Begleitung vorstellen. Das Konzept sieht vor, dass der Doppelmarathon am 4. Juni in seiner Heimatstadt Kamp-Lintfort auf einem 4,5 Kilometer langen Kurs startet und nur durch kurze nächtliche Power-Naps unterbrochen wird. Dabei will er Spenden für die BDT-Tierherberge Kamp-Lintfort sammeln. Denn neben der körperlichen Herausforderung will er nach eigenen Angaben auch „Gutes bewirken“.

Der Bund Deutscher Tierfreunde e. V. als gemeinnütziger Träger der seit mehr als 20 Jahren bestehenden Tierherberge in Kamp-Lintfort war sofort von der Idee begeistert und freut sich über den Idealismus des Schülers. Er zeigt, wie tief der Tierschutzgedanke gerade bei der jungen Generation verankert ist, so der Bund Deutscher Tierfreunde. Das gibt Hoffnung für die Zukunft der von der Wirtschaftskrise geplagten Tierheime in Deutschland.

Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein gemeinnütziger Tierschutzverein. Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt mehr als 20 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein überregionaler Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2024 bereits sein 20jähriges Bestehen.

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