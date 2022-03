+4961314901015 – Wem gehört 061314901015 – Ist es Spam?

Wer hat mich angerufen? Was ist das für eine Nummer? Diese Meldungen bekommen wir derzeit öfter von Nutzern, die verpasste Anrufe von der Nummer 061314901015 (tw. auch +4961314901015) auf dem Display sehen. Vielleicht haben Sie auch schon mit dem Anrufer telefoniert und fragen sich, ob das alles wirklich seriös ist.

Wir können Ihnen hier Entwarnung geben. Der Anrufer ist die DWG eG, mit vollem Namen DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG. Die DWG eG ist eine Wohnungsbaugenossenschaft, das heißt sie baut, kauft, renoviert, vermietet und verkauft Wohnungen und Häuser für die eigenen Mitglieder. Primäres Ziel der Genossenschaft ist es, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dieses Ziel erfüllt die Genossenschaft bereits mit zahlreichen Immobilien in Mainz, Offenbach, Aschaffenburg, um Frankfurt, Obernburg, Buchen, Bad Kreuznach, Marktheidenfeld und weitere.

Wir leben in Zeiten in denen die Mieten und Nebenkosten immer weiter steigen. Gerade jetzt ist es wichtig Vermieter zu haben, die mit ihren Mietern zusammen, anstatt gegen sie arbeiten. Einen solchen Partner findet man in der Regel in einer Wohnungsbaugenossenschaft, wie der DWG eG, die mit der Nummer 061314901015 anruft um über die Mitgliedschaft zu informieren.

Bei einer Wohnungsbaugenossenschaft sind die Mieter zeitgleich auch Mitglieder. Dadurch haben Sie unter anderem ein Mitbestimmungsrecht im Rahmen der Generalversammlung und kommen in den Genuss sämtlicher Fördervorteile der Genossenschaft. Die Vorteile bei der DWG eG sind:

– Wohnungen vergünstigt mieten oder kaufen

– keine Kaution für Bestandsmitglieder

– Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft

– Mitbestimmungsrecht in der Generalversammlung

– Jährliche Prüfung der Genossenschaft durch den Prüfungsverband

– Einkaufsvorteile im Internet

Dazu kommt ein weiterer bei der DWG eG. Mitglieder können auch jährliche Einzahlungen im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen über den Arbeitgeber leisten. Diese Einzahlungen werden (sofern Sie innerhalb der staatlichen Einkommensgrenzen liegen) im Rahmen der Arbeitnehmersparzulage mit 10% und im Rahmen der Wohnungsbauprämie mit 20% gefördert.

Insbesondere in Zeiten der Niedrigzinsen und hohen Inflation ist dies ein toller Bonus für die Mitglieder der DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG. Derzeit informiert die DWG eG mit der Rufnummer 061314901015 über die Vorteile der Genossenschaft und bietet den Beitritt zur Genossenschaft an.

Eine wichtige Information: Die DWG eG (Anrufer der Nummer 061314901015) hält sich an die entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Das heißt auch, dass keine sogenannten „Cold Calls“ stattfinden. Die DWG eG kontaktiert Sie nur, wenn eine entsprechende Anruferlaubnis hierzu vorliegt. Auch wird Ihnen nicht eine Mitgliedschaft oder ein Vertrag aufgeschwatzt. Sie werden zunächst von geschulten Personal über die Mitgliedschaft informiert. Sofern Interesse besteht, wird im Anschluss zusammen ein Antrag auf Beitritt zur Genossenschaft vorbereitet.

Einen schönen Artikel zur Mitgliederwerbung vom Anrufer der Nummer 061314901015 finden Sie hier.

Hier kommen Sie zur Website der DWG eG.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.