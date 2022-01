4tuell – Virtuelles Live-Event der AGRAVIS Raiffeisen AG

Die virtuelle Veranstaltungsreihe “ 4tuell“ der AGRAVIS Raiffeisen AG erfreut sich großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr laden wir Sie vom 7. bis 10. Februar 2022 zu spannenden Impulsvorträgen und lebhaften Diskussionen ein. Erneut werden unsere vier Experten Trends und Ergebnisse rund um den Pflanzenanbau präsentieren und an allen vier Abenden gemeinsam live Rede und Antwort stehen. Sie sind herzlich eingeladen mit dabei zu sein, an Abstimmungen teilzunehmen, Fragen zu stellen und Impulse in die Diskussion zu geben. Zudem haben Sie am Ende jedes Abends die Chance auf tolle Gewinne.

Vortragsprogramm (jeweils von 18.45 bis 20 Uhr):

7. Februar: Unser Handwerkszeug im Pflanzenschutz wird weniger – wo bleiben neue Produkte?

8. Februar: Wir bringen Sommerungen auf Spur – den Fruchtwechsel erfolgreich gestalten!

9. Februar: Der Düngermarkt ist angespannt – mit welchen Strategien stellen wir den Nährstoffbedarf sicher?

10. Februar: Sicher bis zur Ernte – der Ackerbaufahrplan für das Frühjahr 2022

