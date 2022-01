5 Badezimmer Trends für 2022

So sehen moderne Badezimmer aus

Die Ansprüche an Badezimmer haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Qualitätsansprüche sind deutlich gestiegen und das wichtige Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Vordergrund. War das Badezimmer früher hauptsächlich Ort für die Körperpflege, ist es nun immer öfter eine Wohlfühloase zur Entspannung. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Trend für 2022 wider. Natürlich sind einige Badtrends aus dem letzten Jahr erhalten geblieben, zudem gibt es neue, die die Badtrends 2022 komplettieren. Hier findet ihr die fünf wichtigsten Badezimmertrends für 2022.

Badezimmer Trend #1: Nachhaltige Badezimmerausstattung

Das wichtige Thema Nachhaltigkeit macht auch bei der Badezimmergestaltung nicht halt. Immer mehr Hersteller achten bei neuen ihren neuen Produkten auf Nachhaltigkeit. Hier wird z.B. bei den Armaturen von Waschtisch und Dusche darauf geachtet, dass der Wasserverbrauch gesenkt wird, ohne das der Komfort vernachlässigt wird. Zusätzlich werden Toiletten mit innovativer Spültechnik verbaut, welche ebenfalls den Wasserverbrauch drastisch senken, wie z.B. die Twistflush Technik von Villeroy & Boch.

Badezimmer Trend #2: Dusch WCs für mehr Hygiene und Komfort

Das herkömmliche stille Örtchen wird von innovativen Dusch-WCs, zum Beispiel von ViClean von Villeroy & Boch abgelöst. Diese sorgen durch eine sanfte Intimdusche nicht nur für eine gründlichere Reinigung, sondern auch ein angenehmeres Gefühl nach dem Toilettengang. Vor allem für ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen sind die Dusch WCs aufgrund der einfachen Benutzung zu empfehlen. Ganz nebenbei sparen Sie auch noch Ressourcen und retten die Umwelt.

Badezimmer Trend #3: Schwarz als Hingucker im Badezimmer

Dieser Trend begann bereits Mitte 2021 und wird sich auch in diesem Jahr halten. Die Farbe Schwarz nimmt Einzug in unsere Badezimmer. Es gibt bereits jetzt eine enorme Auswahl an schwarzen Armaturen, Waschtischen, Toiletten und Accessoires. Bei schwarzen Armaturen hat man meistens die Auswahl zwischen einer schwarz glänzenden oder schwarz matten Oberfläche. Schwarz macht das Badezimmer sehr edel, kann es aber auch optisch verkleinern – dies sollte immer mit bedacht werden.

Badezimmer Trend #4: Badezimmer ohne Fugen

In der Vergangenheit standen Fliesen im Mittelpunkt der Badgestaltung. Während sich in den letzten Jahren der Trend zu immer größeren Fliesen abgezeichnet hat, sind fugenlose Bäder mittlerweile ein absoluter Badtrend für 2022. Hinzu kommt, dass fugenlose Badezimmer pflegeleichter sind und der Schimmelbildung vorbeugen. In puncto Gestaltungsmöglichkeiten stehen sie traditionellen Fliesen in nichts nach, denn vollflächige Wandelemente sind in unterschiedlichen Farben, Designs und Mustern erhältlich. Außerdem lassen fugenlose Wände selbst kleine Badezimmer größer erscheinen.

Badezimmer Trend #5: Bodenebene Duschen für Komfort und Sicherheit

Begehbare Duschen liegen auch im Jahr 2022 weiter im Trend. Badezimmer entfernen sich immer weiter von ihrer ursprünglichen Nutzung hin zu vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage nach sichern und komfortablen Badezimmern. Dazu gehören auch barrierefreie, begehbare Duschen, wie die neue Kaldewei Superplan Zero. Einerseits eliminiert sie lästige Stolperfallen, andererseits wirken in Kombination mit der klappbaren Duschabtrennung auch kleine Badezimmer größer. Dieser Trend wird mit Sicherheit auch über 2022 Bestand haben.

In 2022 erwarten uns also nachhaltige Badezimmer und innovative Dusch-WCs, sowie belebende, schwarze Hingucker! Zusätzlich wird Wert auf Komfort und Sicherheit mit bodenebenen Duschen gelegt.

