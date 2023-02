5 effektive und kostengünstige Maßnahmen zur Digitalisierung

Florian Lenz zeigt, dass Digitalisierungsmaßnahmen nicht immer teuer sein müssen und sich schon mit kleinen Schritten viel erreichen lässt.

In seiner Arbeit erlebt Florian Lenz immer wieder, dass Unternehmen trotz der schnell voranschreitenden Digitalisierung glauben, sie hätten auf diesem Gebiet bereits genug getan. Wer allerdings so denke, werde über kurz oder lang im Wettbewerb überholt und schade dem eigenen Unternehmen. Der IT-Experte macht deutlich, wie wichtig Digitalisierung ist: „Sie ist ein anhaltender Prozess, der nicht mit einigen Maßnahmen abgeschlossen ist, sondern ständiger Verbesserung bedarf, insbesondere mit dem Blick auf neue Technologien und die Wünsche der eigenen Kunden. Unternehmen, die nicht langfristig in Digitalisierung investieren, werden auf der Strecke bleiben.“

Die Digitalisierung habe einen sehr positiven Einfluss, weshalb es sich für Unternehmen lohne, in diesem Bereich dranzubleiben. So mache sie vieles einfacher, indem sich Prozesse schneller, effektiver und weniger fehleranfällig gestalten lassen. Auch Medienbrüche werden reduziert oder sogar ganz vermieden und es lasse sich Geld einsparen, das an anderer Stelle genutzt werden kann. Ein Blick auf künstliche Intelligenzen, Algorithmen und automatisierte Maschinen zeige, dass diese präziser arbeiten als Menschen und diesen dadurch wiederkehrende zeit- und energieraubende Aufgaben abnehmen. Weitere Vorteile der Digitalisierung schildert Florian Lenz wie folgt: „Durch die Digitalisierung wird ebenfalls die Interaktion mit den Kunden verbessert, zum Beispiel mithilfe von Chatbots, die auf viele Fragen bereits Antworten geben. Somit müssen Kunden nicht lange in Warteschleifen hängen oder tagelang auf eine Nachricht von einem Mitarbeiter warten.“ Bei sensiblen Daten oder sehr speziellen Fragen sei es natürlich weiterhin wichtig, mit Menschen zu interagieren, doch den Großteil an Standardfragen fangen die Chatbots mittlerweile enorm gut auf. Zudem trage der Einsatz von Software dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern. Werden beispielsweise Daten unter Beachtung des Datenschutzgesetzes gespeichert und ausgewertet, seien Unternehmen in der Lage, den Kunden einen besseren Service zu bieten.

Ganz ohne Investitionen gehe es bei der Digitalisierung zwar nicht, doch langfristig gesehen sei das Einsparpotenzial für Unternehmen größer als die Ausgaben. Florian Lenz stellt fünf effektive und kostengünstige Maßnahmen vor, wie Unternehmen digitalisieren können.

Die erste ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Hier sei es sowohl möglich kleinere Projekte wie die Rechnungs- oder Angebotserstellung als auch größere Aufgaben zum Beispiel mittels künstlicher Intelligenz zu automatisieren. Im Kern gehe es darum, Geschäftsprozesse effizienter und effektiver zu machen, damit Fehler vermieden werden und sich so Kosten sparen lassen. Eine weitere Maßnahme ist die Verbesserung der digitalen Kommunikation, wie Florian Lenz näher definiert: „Digitalisierungsprojekte im Umfeld der Kommunikation können zum Beispiel Chatbots oder automatisierte E-Mails sein. Dadurch lässt sich die Kundenkommunikation verbessern und die Kundenzufriedenheit erhöhen.“ Ein erster einfacher Schritt dahingehend sei die Einrichtung eines Feedbackbereichs auf der Website, in dem Kundenwünsche aufgenommen und bestenfalls direkt an die zuständigen Mitarbeiter geleitet werden. Maßnahme drei umfasst mobile Lösungen. „Immer mehr Menschen nutzen Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte, doch trotz der weiten Verbreitung sind viele Webseiten noch immer nicht darauf ausgelegt“, betont Florian Lenz. Unternehmen, die ihre Website für die mobile Nutzung anpassen und Apps zur Verfügung stellen, generieren ein verbessertes Erlebnis für die Kunden. Eine vierte Maßnahme für die Digitalisierung sind Cloudlösungen, mit denen sich die Infrastruktur in Unternehmen vereinfachen und verschlanken lässt. Auf kosten- und wartungsintensive Server, die im Dauerbetrieb laufen, könne durch moderne Cloudlösungen ebenfalls verzichtet werden. Zudem eröffneten sich viele neue Möglichkeiten, die Unternehmen nutzen sollten. Abschließend setzt Florian Lenz bei der Digitalisierung von Unternehmen auf Datenanalyse und Business Intelligence: „Viele Daten in Unternehmen gehen verloren oder werden in einem komplizierten System hinterlegt und verstauben dort. Dabei sind sie von enormem Wert.“ Mittels einer Datenanalyse lasse sich ablesen, wie die Kunden agieren, worauf sie Wert legen und welche Bedürfnisse sie haben. Dadurch erhalten Unternehmen wertvolle Kenntnisse.

Das Fazit von Florian Lenz zur Digitalisierung lautet: „Der Schritt in Richtung digitales Business ist für viele Unternehmen entscheidend für das langfristige Überleben. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand und umfassen zum Beispiel die Vereinfachung der Geschäftsprozesse, eine Erweiterung des Angebots, einen schnelleren Wissenstransfer, mehr Flexibilität und Kosteneinsparungen.“

Weitere Informationen sowie Kontakt zu Florian Lenz finden Sie unter: https://www.florian-lenz.net/

Florian Lenz

Zukunftssicher – mit innovativen IT-Lösungen

Florian Lenz hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und unterstützt mittelständische Unternehmen strategisch und operativ dabei, eine moderne IT-Infrastruktur aufzubauen und sich zukunftssicher aufzustellen. Als Zukunftsmacher filtert er heraus, welche Technologien und Software-Lösungen Unternehmen nach vorne bringen und ist als Entwickler in dem gesamten Prozess hin zu digitalen und zukunftsweisenden Geschäftsmodellen an der Seite seiner Kundinnen und Kunden.

Kontakt

Florian Lenz Zukunftssicher – mit innovativen IT-Lösungen

Florian Lenz

Siersdorferstraße 6c

52457 Aldenhoven

+49 151 – 645 614 83

florian.lenz@florian-lenz.net

https://www.florian-lenz.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.