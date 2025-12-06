5,- Euro Gutschein im Amfoo-Shop.de auf Alles

Sparen ohne Mindestbestellwert und ohne Zeitdruck für alle American Football Fans

Advent, Advent, ein Gutschein rennt – 5 Euro für alle American Football Fans.

Kennst Du das?

Die American Football Saison in Deutschland ist vorbei, und die NFL geht in die spannende Schlussphase der regulären Saison. Der Kopf ist voll mit Highlight-Plays, und gleichzeitig geht der Weihnachtstrubel los. Geschenkestress, Rabatt-Schlachten, Black Week hier, Cyber Monday da – und am Ende hast Du eigentlich nur eins im Kopf: Football.

Genau dafür gibt es im Amfo-Shop jetzt etwas, das ganz entspannt daherkommt:

Einen 5-Euro-Gutschein für alle Produkte, ohne Hektik, ohne Countdown, ohne „nur noch 3 Stunden!“.

Der Code dafür ist ganz passend: “ Advent“.

Ein Jahr voller Football-Fragen – zum Schnäppchenpreis

Stell Dir vor:

Es ist Januar 2026, die Playoffs laufen, Du sitzt mit Kaffee oder Kaltgetränk am Tisch, reißt das erste Kalenderblatt ab – und zack, da ist die erste Frage aus dem offiziellen NFL-Quiz-Kalender 2026.

Jeden Tag ein bisschen Football-Quiz, jede Woche neue Diskussionen: „Das wusstest Du nicht? Echt jetzt?“

Den Kalender bekommst Du im Amfo-Shop für nur 15,- statt regulär 18,- Euro.

Und jetzt kommt der Clou: Mit dem Gutscheincode Advent ziehst Du Dir an der Kasse nochmal 5,- Euro ab.

Heißt:

Du landest bei effektiv 10 Euro für ein ganzes Jahr voller NFL-Quiz-Spaß.

Für Dich selbst, fürs Home-Office, die Küche oder als Geschenk für den einen Kumpel, der eh immer alles besser weiß.

Offizieller NFL-Kalender, dazu jede Menge Football-Liebe

Der NFL-Quiz-Kalender 2026 ist der offiziell lizensierte NFL-Quiz-Kalender.

Der Gutschein gilt natürlich auch für alle anderen Produkte im Amfo-Shop ohne Einschränkungen und ganz ohne Mindestbestellwert.

Vom Fanartikel zum Verschenken bis zum Must-have für den eigenen Schreibtisch – hier geht“s um Football, nicht um langweiligen Standard-Kram.

Kein Black-Week-Stress – einfach Advent

Das Beste an der ganzen Aktion:

Du musst Dich nicht durch irgendwelche Flash-Sales klicken oder auf den „perfekten Moment“ warten.

-Der 5-Euro-Gutschein mit dem Code Advent:

-Gilt für alle Produkte im Amfo-Shop

-Hat keinen Mindestbestellwert

-Hat keine Einschränkungen

-Gilt ganz entspannt bis Ende des Jahres 2025.

Du kannst also in Ruhe stöbern, überlegen, wiederkommen – und dann bestellen, wenn es für Dich passt.

Einfach bei Deiner Bestellung im entsprechenden Feld den Code „Advent“ eingeben und der Rabatt wird direkt von Deiner Rechnung abgezogen. Fertig.

Für Dich, Deine Crew und alle Football-Fans

Vielleicht kennst Du das:

Du willst eigentlich „nur mal kurz gucken“ – und am Ende hast Du plötzlich die perfekte Geschenkidee für Deine Football-Crew gefunden.

Für Familie, Freunde, Freundinnen, Vereinskollegen oder die eine Person im Büro, die montags immer unausgeschlafen ist, weil „RedZone bis spät in die Nacht“ war.

Mit dem 5-Euro-Gutschein wird das Ganze nicht nur persönlicher, sondern auch günstiger.

Du kannst Dich fürs Weihnachtsfest eindecken, kleine Überraschungen vorbereiten – oder Dir selbst einfach mal etwas Football-Feeling gönnen.

Also:

Mach Dir den Advent ein bisschen mehr nach Deinem Geschmack.

Schnapp Dir den offiziellen NFL-Quiz-Kalender 2026, such Dir Deine Lieblings-Fanartikel aus, gib beim Bestellen den Code Advent ein – und starte mit einem breiten Grinsen in dein Football-Jahr 2026.

Der Amfoo-Shop.de ist ein Projekt der Ankerwerke GmbH. Im Amfoo Shop auf Print on Demand Basis (PoD) bieten wir eine breite Palette an Produkten, die jedem Geschmack und jeder Vorliebe gerecht werden. Von historischen Teams über Fantasy-Designs und Flag Football bis hin zu Cheerleader- und Tailgating-Artikeln. Auch aktuelle Themen wie Hawk Tuah und Calcio Classico haben wir aufgegriffen – so ist hier ist für jede und jeden etwas dabei. Dazu kommen NFL Bücher und Kalender, welche Holger Weishaupt als Autor für den Carlsen / Lappan Verlag geschrieben hat.

