5 Jahre Garantie auf Philips Monitore mit TCO Certified, generation 10

Amsterdam, 27. Januar 2025 – Philips Monitore wird in Kürze seine erste Business-Serie mit dem Siegel „TCO Certified, generation 10“ launchen und auf deren Modelle fünf Jahre Garantie gewähren. Der Displayanbieter unterstreicht damit sein kontinuierliches Engagement für langlebige Elektronikgeräte und mehr Nachhaltigkeit nach globalen Standards für Umweltverantwortung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Zudem bedient er damit die wachsende Nachfrage nach sowohl leistungsfähigen als auch umweltfreundlichen Angeboten.

Weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Monitoren werden bekannt gegeben, sobald sie auf den Markt kommen.

– Business-Monitore: Diese Monitore sind für professionelle Umgebungen konzipiert und kombinieren erstklassige Leistung mit nachhaltigen Funktionen.

– TCO Certified, generation 10: Eine globale Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Umwelt-, Sozial- und Kreislaufwirtschaftskriterien abdeckt.

– 5-Jahre-Garantie: Die verlängerte Garantie ist ein Indiz für die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Produkts. Ziel ist es, längere Produktlebenszyklen zu fördern und Elektroschrott zu reduzieren.

– Verfügbarkeit: Die ersten Philips Monitore mit TCO Certified, generation 10 und einer 5-Jahres-Garantie werden ab Februar 2025 erhältlich sein.

Weitere Informationen zu TCO-zertifizierten Philips Monitoren finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Philips Monitoren unter:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD Monitors and Displays B.V.

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.