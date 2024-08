50 Jahre BWMK: Keko entwickelt Konzept für Fest der Inklusion und Vielfalt

Fullservice-Agentur setzt Engagement des BWMK gGmbH interaktiv in Szene

Frankfurt, 12.08.2024 – Glanzvoller Auftritt für und mit Menschen mit Beeinträchtigung: Seit 1974 setzt sich das Behinderten-Werk Main-Kinzig (BWMK gGmbH) dafür ein, Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Zum 50. Jubiläum des BWMK wurde dieses Engagement in Hanau gefeiert – mit Unterstützung von Keko.

Aufgabe der auf Markenentwicklung und -kommunikation spezialisierten Fullservice-Agentur war es, ein Event zu gestalten, das die Werte von Inklusion und Teilhabe widerspiegelt und das 50-jährige Wirken des BWMK würdigt. Dazu entwickelte die Fullservice-Agentur eine passgenaue Kommunikationsstrategie sowie ein umfangreiches Eventkonzept, das die vielfältigen Arbeits- und Wirkungsfelder der Organisation aufzeigt. In diesem Zuge entstanden vielfältige Content-, Print- und Filmproduktionen, die die sehr unterschiedlichen Lebenswelten von Menschen mit und ohne Behinderungen erlebbar machen.

Vom 26. bis 28. Juni wurde das Jubiläum mit einer großen Ausstellung auf dem Außengelände des Brockenhaus Hanau unter dem Titel „BWMK Welten – gemeinsam erleben!“ gefeiert. Ihr Herzstück waren interaktive Pavillons, die Besucher:innen die Möglichkeit boten, in die verschiedenen „Welten“ einzutauchen, in denen das BWMK Unterstützung leistet. So konnte man im Pavillon „Bewegte Welt“ bei einem Licht- Reaktionsspiel aktiv werden oder in der „Arbeitswelt“ reflektieren, warum einem die eigene Tätigkeit wichtig ist.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Festakt am 28. Juni unter dem Motto „50 Jahre BWMK – Vielfalt erleben!“. Durch den abwechslungsreichen Abend leitete die Radio FFH Moderatorin Evren Gezer. Auf dem Programm standen eine Podiumsdiskussion zum Thema Vielfalt, inspirierende Gespräche, Live-Musik und beeindruckende künstlerische Darbietungen wie eine Sandmaler- und eine LED-Violinen-Show.

Gemeinsam mit internen Projektgruppen des BWMK produzierte Keko zudem einfühlsame Filme, die den Besuchern während der Ausstellung die unterschiedlichen Lebensrealitäten näherbrachten. Die Projektgruppen beteiligten sich aktiv an allen Aktionen während der Ausstellungstage und initiierten einen regen Austausch mit den Gästen.

Ein weiteres Highlight war die Vorstellung eines exklusiven Coffee Table Books und des dazugehörigen Making Of-Films sowie ein Chronikfilm, der die Meilensteine der letzten 50 Jahre würdigt. „Mensch sein“, so der Titel des Coffee Table Books, zeigt 100 Menschen mit und ohne Behinderungen in Tandems vereint, die der Fotograf und World Press Photo Award Gewinner Kai Pfaffenbach in berührenden Schwarz-Weiß-Bildern festgehalten hat.

Keko übernahm die Konzeption der Geschichten, die Herausgabe der Texte sowie die Gestaltung des hochwertigen Buches, in dem auch prominente Persönlichkeiten wie Badesalz, Daniel Fischer, Pia Wunderlich, Tobias Kämmerer, Dieter Müller, Claus Kaminsky, Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir vertreten sind und fotografisch in Szene gesetzt wurden. Ungekünstelt und beinahe dokumentarisch fangen die Fotos Momente direkt aus dem Leben ein – zum Beispiel die „Lego Oma“ Rita Ebel, die mit ihrem Team Rampen für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Kinderwagen aus gespendeten, gebrauchten Legosteinen baut.

„Auch dank der Expertise von Keko, ist es uns gelungen, ein Event auf die Beine zu stellen, dass nicht nur unsere Arbeit der letzten 50 Jahre widerspiegelt, sondern echte Teilhabe erlebbar werden ließ. Es war ein rundum gelungenes Fest für und mit Menschen mit Behinderung mit einer wunderschönen Stimmung. Darüber sind wir sehr glücklich“, so Martin Berg, Vorsitzender der Geschäftsführung der BWMK gGmbH.

„Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmern und der Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit dem BWMK hat unsere Position als Agentur, die sich den vielschichtigen Fragen von Inklusion stellt, weiter gestärkt. Unser Dank gilt allen, die durch ihre tägliche Arbeit daran mitwirken, einen derart wichtigen Meilenstein zu erreichen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Arbeit das wichtige Engagement des BWMK in den Fokus rücken konnten und sind stolz auf das gemeinsame Ergebnis“, so Carsten Menge, Geschäftsführer von Keko.

Über Keko:

Keko ist eine inhabergeführte Fullservice-Agentur für Werbung und strategische Markenentwicklung. Vom Hauptsitz Frankfurt aus entwickelte sich das Unternehmen seit 2009 zu einer international agierenden Gruppe mit Standorten in Singapur und Dubai. Als eine der wenigen Agenturen weltweit verfügt Keko über eine besondere Spezialisierung für die Zielgruppe der Premium- und Luxuskonsumente „Modern Affluents“. Mit diesem Schwerpunkt arbeiten rund 160 Mitarbeiter weltweit für Kunden wie Porsche, Pirelli, VIA, BWMK, Samson, Lamborghini, Dentsply Sirona, Nexen und viele mehr.

Firmenkontakt

Keko GmbH

Carsten Menge

Hanauer Landstraße 181-185

60314 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 – 97 88 03 0

+49 (0) 69 – 97 88 03 220



https://www.keko.de

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

022192428140



https://www.forvision.de

Bildquelle: Keko