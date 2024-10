50 Jahre National Natural Landmark: Größtes Höhlensystem im Osten der USA feiert Jubiläum

Beliebte Attraktion in Virginia: Luray Caverns trägt seit 50 Jahren die prestigeträchtige Einstufung des National Park Service – Größtes unterirdisches Musikinstrument der Welt auf 14.000 Quadratmetern

Als der Schmied Andrew Campbell mit seinem Neffen im August 1878 in Luray im Westen Virginias auf einem Feld unterwegs war und ihn ein kühler Luftzug aus der Erde im Hochsommer stutzig machte, ahnte er bestimmt nicht, was ihn nach stundenlangem Graben erwarten würde: Er entdeckte die Luray Caverns, das größte Höhlensystem im Osten der USA. An einigen Stellen fast zehn Stockwerke tief gehört dieses Naturwunder seit nunmehr 50 Jahren zu den National Natural Landmarks in den Vereinigten Staaten. Die Einstufung durch den National Park Service symbolisiert den Erhalt von Gebieten mit herausragenden biologischen und geologischen Ressourcen. Außerdem unterstreicht sie die Notwendigkeit, solche Schätze für künftige Generationen zu bewahren, damit diese weiterhin erforscht werden können.

Besondere Klänge: Größtes unterirdisches Musikinstrument der Welt

In mehreren unterirdischen Räumen hat sich eine beeindruckende Formation an Stalaktiten und Stalagmiten gebildet, die teilweise zu bis zu 16 Meter hohen Stalagnaten zusammengewachsen sind. Laut Guinness-Buch der Rekorde befindet sich hier auch das größte unterirdische Musikinstrument der Welt, die Great Stalacpipe Organ. Auf mehr als 14.000 Quadratmetern sind an ausgesuchten Stalaktiten kleine gummiüberzogene Hämmerchen angebracht, die den Stein zum Schwingen bringen und somit Töne erzeugen. Die befestigten und beleuchteten Wege führen Besucher durch das Höhlensystem an verschiedenen Wasserpools vorbei. Der größte ist der Dream Lake, in dessen kristallklarem Wasser sich die von der Decke hängenden Säulenformationen spiegeln und unvergessliche Bilder formen.

Außergewöhnliche Events

Ganzjährig eine beliebte Attraktion nahe des Shenandoah National Parks in Virginia sind die milden Temperaturen in den Höhlen für Urlauber ein weiteres Argument, dieser Sehenswürdigkeit einen Besuch abzustatten – im Hochsommer angenehm kühl und im Winter vergleichsweise warm. Zur Vorweihnachtszeit ertönen am 14. Dezember 2024 stimmungsvolle Klänge lokaler Musikensembles und Chöre durch die mit Kerzen beleuchteten Höhlen beim alljährlichen „Shriners Caroling in the Caverns“.

Tickets für die Luray Caverns gibt es für 34 US-Dollar pro Erwachsenen sowie 17 US-Dollar für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Für alle jüngeren Besucher ist der Eintritt kostenfrei. Seit 2021 sind die Luray Caverns barrierefrei zugänglich und damit eine der wenigen unterirdischen Naturwunder, die Touren auf komplett befestigten Wegen mit stufenfreiem Zugang bietet. Mehr Informationen gibt es unter www.luraycaverns.com

Virginia gehört mit dem angrenzenden Bundesstaat Maryland und der US-Hauptstadt Washington, DC zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

