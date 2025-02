53.625 EUR Verlust pro unbesetzter Fahrer-Stelle? So stoppen Sie das sofort! LKW-Fahrer finden in Rekordzeit

Das geheime System der Pesbe GmbH enthüllt: Effiziente Auswahl von LKW-Fahrern mit der Pesbe GmbH – So finden Sie schnell und zuverlässig qualifizierte Fahrer!

Hamburg im Februar 2025 – Der Mangel an qualifizierten LKW-Fahrern stellt viele Transportunternehmen vor große Herausforderungen. Unbesetzte Stellen bedeuten nicht nur Umsatzverluste, sondern auch zusätzliche Belastung für bestehende Fahrer und eine Beeinträchtigung des Kundenservice. Die Pesbe GmbH bietet mit ihrem F.A.I.R.-Recruitingsystem eine bewährte Lösung, um diesen Engpass zu meistern und qualifizierte Fahrer effizient zu rekrutieren. Hier klicken, um mehr zu erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Warum der Fahrermangel Ihr Unternehmen teuer zu stehen kommt

Laut der Bundesagentur für Arbeit dauert es durchschnittlich 125 Tage, eine Fahrerposition neu zu besetzen. Bei einem Tagesumsatz von 143 Euro pro Fahrer und einem Umsatzmultiplikator von 3 bedeutet das einen potenziellen Umsatzverlust von 53.625 Euro pro unbesetzter Stelle. Wie lange können Sie es sich leisten, einen LKW stillzulegen?

Die Lösung: Das F.A.I.R.-Recruitingsystem der Pesbe GmbH

F.A.I.R. steht für:

Fachliche Qualifikation – Gezielte Vorauswahl von Fahrern mit den passenden Kompetenzen

Authentizität – Prüfung der Persönlichkeit und Motivation der Bewerber

Individuelle Eignung – Berücksichtigung der Unternehmenswerte und -kultur

Rekrutierungssicherheit – Minimierung von Fehleinstellungen durch einen strukturierten Auswahlprozess

Ergebnis: Unternehmen, die das F.A.I.R.-System nutzen, besetzen ihre offenen Fahrerstellen im Schnitt 40% schneller und reduzieren ihre Fluktuationsrate signifikant.

Was macht Pesbe GmbH anders?

28 Jahre Erfahrung in der Transportbranche – wir kennen den Markt aus erster Hand Mehrstufiges Auswahlverfahren, das weit über das übliche Lebenslauf-Screening hinausgeht

Gezielte Direktansprache qualifizierter Fahrer, die nicht aktiv auf Jobsuche sind

Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Strategien für Ihr Unternehmen

Erfolgreiche Unternehmen vertrauen auf Pesbe GmbH

„Dank Pesbe GmbH konnten wir innerhalb weniger Wochen drei topqualifizierte Fahrer einstellen. Ohne ihre Unterstützung wären diese Stellen noch heute unbesetzt!“

– Michael T., Transportunternehmer aus NRW

Jetzt handeln – begrenzte Kapazität!

Da wir eine individuelle Betreuung garantieren, können wir nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen gleichzeitig unterstützen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Beratungstermin, bevor alle Plätze vergeben sind!

Hier klicken, um mehr zu erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.