59 Tipps für kundenfreundliche Verkäufer

Wie Sie mit einfachen Mitteln den Umsatz steigern und Weiterempfehlungen fördern!

59 Tipps zur Kundenorientierung, die viele Verkäufer noch gar nicht berücksichtigt haben, hat Organisationspsychologe Dr. Joachim von Hein aus Bochum in seinem Ratgeber zusammengetragen. Die Leser bekommen einen Download, prall gefüllt mit Ideen, wie sich Kunden im Verkauf wohler fühlen. In der Folge bedanken sie sich mit mehr Umsatz und zusätzlichen Weiterempfehlungen.

Der Ratgeber richtet sich an Einzelhändler, Online-Verkäufer und Innendienst-Berater. Erschreckend viele Ladengeschäfte haben gar kein „Schaufenster im Internet“ mit einer anregenden Homepage, obwohl sie dort viel mehr Frequenz hätten. Kaum ein Kunde verzichtet heute auf einen Blick ins Internet, auf die Bewertungen, die dort von anderen Kunden abgegeben wurden und auf gut gemeinte Kommentare. https://www.amazon.de/Tipps-f%C3%BCr-kundenfreundliche-Verk%C3%A4ufer-Weiterempfehlungen-ebook/dp/B07DP1ZGV2

Im Fachhandel gibt es gravierende Mängel: Oft fehlen Parkplätze und vielfach wird nicht an Gehbehinderte, an Kinder oder die vierbeinigen Freunde der Kunden gedacht. Vielen Einzelhändlern ist gar nicht bewusst, wer eigentlich ihre wichtigsten Zielgruppen sind. Entsprechend wenige Angebote dazu werden präsentiert. Der Ratgeber öffnet den Blick auf altes Wissen, dass eventuell in den Hintergrund gerückt ist.

Der Ratgeber hat über 100 Seiten und kostet als E-Book 3,99 Euro. Er kann als Download auf jedem Smartphone in ein bis zwei Stunden durchgelesen werden. Eine kostenlose Leseapp gibt es bei Amazon.

Der Autor, Dr. Joachim von Hein aus Boch, war viele Jahren als Hochschullehrer und Unternehmensberater tätig. Seine Schwerpunkte sind die konsequente Kundenorientierung und Verkaufsrhetorik. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, zögern Sie nicht, ihn einfach anzumorsen und schicken Sie ein Mail an: info@jvhein.de

Dr. Joachim von Hein,

PR-Berater, Texter, Speaker und Netzwerker,

seit über 30 Jahren Journalist und

Ghostwriter.

Prüfungscoach und -berater

Hochschullehrer und Prüfer

