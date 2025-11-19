Ein Mutmach-Buch für die zweite Lebenshälfte – Carlo Luciano Weichert veröffentlicht bewegenden Auftakt seiner Liebes-Trilogie

„60 / 70 + und noch einmal Liebe?“

La Palma / Spanien, November 2025 – Liebe im Alter?

Für viele klingt das nach Wunschdenken – für den psychosomatischen Therapeuten und Autor Carlo Luciano Weichert jedoch nach einer der wichtigsten Botschaften unserer Zeit.

Mit seinem neuen Buch „60 / 70 + und noch einmal Liebe? – Teil 1: Sehnsucht, Mut, Neuanfang“ zeigt er Millionen Menschen über 60, dass das Herz weder Ablaufdatum noch Altersgrenze kennt.

Jetzt erschienen im BoD-Verlag – Hardcover, 208 Seiten, ISBN 978-3-695-17857-5.

Liebe kennt kein Alter – und Carlo zeigt, warum.

Viele Menschen um die 60 oder 70 haben Schicksalsschläge erlebt: Trennungen, Scheidungen, Verluste, gesundheitliche Veränderungen oder das Gefühl, „zu alt“ für einen Neuanfang zu sein. Carlo Luciano Weichert begleitet seit Jahrzehnten Menschen genau in diesen Lebensphasen.

Und er weiß: „Liebe reift – und sie kann im Alter sogar schöner, tiefer und echter werden.“ Sein neues Buch erzählt berührende Geschichten aus seiner psychosomatischen Praxis und zeigt: Liebe und gelebte Sexualität bleiben ein Geschenk – auch jenseits der 60.

Er spricht offen über Themen, die viele betreffen, aber kaum jemand ausspricht:

Wie findet man mit 60 oder 70 noch einmal einen Partner?

Ist Sexualität im Alter überhaupt noch möglich – und wenn ja, wie?

Wie geht man mit Scham, körperlichen Veränderungen oder Erektionsproblemen um?

Wie verarbeitet man alte Verletzungen, Blockaden und Ängste?

Wie öffnet man sein Herz erneut?

Seine Antworten sind ehrlich, warmherzig und praxisnah – und schenken Mut, das eigene Liebesleben neu zu entdecken.

Ein Buch, das berührt, inspiriert und bestärkt

„60 / 70 + und noch einmal Liebe?“ ist weit mehr als ein Ratgeber.

Es ist ein Wegbegleiter – ein Buch, das Trost spendet, Hoffnung weckt und Mut macht.

Für Menschen, die sich nach Nähe sehnen.

Für Menschen, die glauben, Liebe sei nicht mehr für sie bestimmt.

Für Paare, die ihre Beziehung auffrischen wollen.

Für Angehörige, die besser verstehen möchten, was ältere Menschen bewegt.

Es ist auch ein ideales Geschenk – für Eltern, Großeltern, Freunde oder für sich selbst.

Der Autor – ein Leben voller Leben.

Carlo Luciano Weichert wurde im zerstörten Nachkriegs-Berlin geboren und wuchs in Armut, Ablehnung und schweren familiären Verhältnissen auf.

Diese Erfahrungen prägten seinen Lebensweg – und machten ihn zu dem Therapeuten, der er wurde.

Fast 30 Jahre führte er eine psychosomatische Praxis, arbeitete mit naturheilkundlicher Ganzheitsmedizin, Heilhypnose, Gesprächs- und Familientherapie.

Er unterrichtete an Volkshochschulen, Kirchenbildungswerken, Heilpraktiker-Schulen, auf Tagungen, Kongressen und in Radiosendungen.

Seine Berufung:

Menschen helfen, heilen, ermutigen – und ihnen Wege zu zeigen, die sie allein oft nicht finden.

Heute teilt er seine Lebens- und Praxiserfahrungen in seinen Büchern.

Mehr über den Autor:

www.naturheilpraxis-weichert.de

www.autor-carlo-luciano.de

Teil 1 einer berührenden Trilogie

Das Werk bildet den Auftakt einer dreiteiligen Buchreihe für Menschen 60+:

60 / 70 + und noch einmal Liebe? (erschienen)

60 / 70 + Mut zum Älterwerden (erscheint in Kürze)

60 / 70 + Die letzte Reise (derzeit in Arbeit)

Eine Trilogie über das Leben, die Liebe, das Altern – und alles, was uns auf der Zielgeraden wirklich trägt.

Fazit: Ein Buch, das Herz und Hoffnung schenkt.

Carlo Luciano Weichert gelingt mit diesem Werk etwas Besonderes:

Er gibt Menschen in der zweiten Lebenshälfte ihre Würde, ihren Mut und ihre Sehnsucht zurück.

Er zeigt, dass ein Neuanfang immer möglich ist – selbst dann, wenn man glaubt, das Leben sei „fast vorbei“.

Ein Buch, das man nicht nur liest – sondern fühlt. Ein Mutmacher für alle, die lieben wollen.

Bezugsinformationen

Titel: 60 / 70 + und noch einmal Liebe? – Teil 1

Untertitel: Sehnsucht, Mut, Neuanfang

Autor: Carlo Luciano Weichert

Verlag: BoD – Books on Demand

ISBN: 978-3695178575

Preis: 21,99EUR

Erscheinungsdatum: 10.11.2025

Format: Hardcover, 208 Seiten

Link zum Buch:

https://buchshop.bod.de/60-70-und-noch-einmal-liebeo-carlo-luciano-weichert-9783695178575

Carlo Luciano Weichert ist Autor, psychologischer Berater und Experte für psychosomatische Gesundheitsarbeit. Über nahezu drei Jahrzehnte führte er eine eigene psychosomatische Praxis, in der er naturheilkundliche Ganzheitsmedizin, Gesprächs- und Familientherapie, spirituelle Heilhypnose sowie praxisorientierte Lebensberatung miteinander verband.

Seine Arbeit vereint wissenschaftliche Erkenntnisse, spirituelle Tiefe und einen menschlich warmen Zugang – geprägt durch ein bewegtes Leben, das von Armut, Krankheit und tiefem Glauben gezeichnet wurde.

Heute widmet sich Carlo vollständig der Schriftstellerei und gibt sein umfangreiches Wissen, seine Erfahrungen und seine Herzensweisheit in seinen Publikationen weiter. Seine Bücher richten sich besonders an Menschen in der Lebensmitte und darüber hinaus, die auf der Suche nach Orientierung, Ermutigung, Sinnfindung und emotionalem Neubeginn sind.

Mit seiner neuen Trilogie „60/70+“ öffnet Carlo Raum für Themen, die oft tabuisiert werden – Liebe, Alter, Begegnung, Spiritualität und die Herausforderungen der letzten Lebensabschnitte. Seine Mission ist es, Menschen ab 60 zu inspirieren, zu stärken und ihnen Mut zu schenken, das Leben neu zu umarmen.

