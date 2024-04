62. Salone del Mobile – Highlights: Trends und Innovationen der Weltleitmesse im Bad-Design

Auf einer imposanten Fläche von mehr als 300 Quadratmetern inszenierte der italienische Hersteller Edone pure Leichtigkeit durch bewusst reduzierte Warenpräsentation in einer Show der Superlative. Vornehmlich konzentriert auf Holz, das als oberflächenveredelter Werkstoff aus dem Bad-Design nicht mehr wegzudenken ist, setzte die Marke auf die natürliche Eleganz gedeckter Farben wie Sandtöne, Schlamm oder Kreide und bot mit der Serie Vasca Book zudem eine Design-Lösung mit integrierter Bibliothek. [edonedesign.it]

My Glass-Design – Highend-Handfertigung aus der Toskana

Am Stand von My Glass Design fanden sich hochexklusive Exponate der in der Toskana von Hand aus edlem Glas gefertigten Produkte. Zu sehen waren etwa Waschtische aus Naturstein mit Glaselementen und integrierter LED-Beleuchtung sowie Wascharmaturen mit aus Glas gefertigten Reglern. Ebenso produziert die traditionsreiche Marke Design-Produkte in Kooperation mit anderen Design-Labels und highlightet das neue Lamborghini-Design. [myglassdesign.de]

Neues Material Cristallo Vitrum „Wow“ des Vorreiters Antolini

Ganz im Trend der hintergrundbeleuchteten grünen Optik zeigte Antolini im Showroom sein aktuelles Design für Gäste-WC, Waschbecken, Badewannen und weiteren Bad- als auch Küchenmöbeln. Insbesondere wurde hierbei der Blick auf das neue, durchscheinende und zur Exklusiv-Serie gehörende Material Cristallo Vitrum „Wow“ gelenkt, das ausschließlich über diesen spezialisierten Hersteller zu beziehen ist. Durch dessen Hintergrundbeleuchtet entsteht so in Küchen ein bisher unbekanntes Ambiente. Der Vorreiter des Naturstein-Möbeldesigns zeigte zugleich die Oberflächenbeständigkeit und Resistenz des Materials gegenüber alternativen Werkstoffen auf. [antolini.com]

Handwerksvollendetes Design für Individualisten von Artelinea

Eine breite Palette moderner Produkte für Bad und weitere Räume war am Stand der bekannten Florentiner Marke Artelinea zu sehen. Die kunstvoll und handwerksvollendet gefertigten Design-Neuheiten decken mit den diversen Serien verschiedene individuelle Geschmäcker und Anforderungen ab – beginnend beim Purismus und Minimalismus mit emotionaler Gestaltung durch farbliche Akzente bis hin zum Holz-Riffel-Design, wobei Holzelemente inzwischen mehrfach hintereinander gereiht werden. [artelinea.it]

Transluzentes SPA-Design von Gruppo Treesse

Dass Spa-Design immer transluzenter und die Illumination etwa im Pool-/Whirlpool-Bereich gegenwärtig nochmals neu definiert wird, zeigte die Marke Gruppo Treesse mit ihrem Wellness-Interieur. So erhalten die SPA-Produkte eine aufliegende Acryl-Aufkantung, die für ein neues optisches Erlebnis mit fesselnder Ästhetik sorgt. Unter anderem bekannt ist der Hersteller für das Schwimm-SPA mit integrierter Gegenstromanlage, womit im privaten Bereich auf kleinster Fläche dem Wohlfühl- und Fitness-Programm nachgegangen werden kann. [gruppotres.it]

Neuer Showroom von THG Paris

THG Paris eröffnete Brera Design District seinen neuen exklusiven Showroom im edlen Pariser Stil. Blumenkunst dekorierte dabei hochexklusive Naturstein-Komponenten und Skulptur-Armaturen, die den Ambitionen des französischen Jet-Sets imposanten Ausdruck verleihen. [thg-paris.com]

Dornbracht eröffnet „Space of Discovery“ im Brera Design District

Dornbracht macht seine Produkte in Mailand multisensorisch auf 260 qm im eigenen Showroom erlebbar. Neue Armaturen werden in Juwelier-ähnlichen Auslagen exklusiv präsentiert. Highlights sind u.a. die Neuheiten Aquahalo und Serenity Sky mit innovativer Wasser-Darreichung für vollkommende Spa-Erlebnisse. Dabei wird das Wasser nach oben gesprüht, um dann wie ein Sommerregen herunter zu prasseln.[dornbracht.com]

Gessi mit „aromatischer“ Küchenarmatur

Das Label Gessi präsentierte VIP-Gästen seine Kollektion wieder in der CASA Gessi im Brea Disign District. Darunter als absolutes Highlight eine Küchenarmatur, die sowohl kaltes und heißes Wasser mit Kohlensäure versetzt als auch Kapseln von Nespresso-Kaffee für den aromatischen Genuss aufbrüht. [breradesigndistrict.it]

