67.000 Brotboxen für Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg

Caterer unterstützt Initiative: VielfaltMenü engagiert sich für gesundes Frühstück für Erstklässler und Erstklässlerinnen

Berlin, 25. September 2023. Auch in diesem Jahr fand am gestrigen Sonntag erneut die Aktion Bio-Brotboxen packen für Berliner und Brandenburger Erstklässlerinnen und Erstklässler statt. Die Initiative wurde bereits 2002 von Renate Künast und Dr. Burkhardt Sonnenstuhl ins Leben gerufen. Seitdem sorgen jährlich unterstützende Unternehmen und Ehrenamtliche dafür, dass die Frühstücksboxen zum Schulstart gepackt werden.

Mit dabei sind zudem viele Prominente aus Politik, Sport und Kultur. Darunter auch Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Özdemir betonte die Wichtigkeit eines gesunden Frühstückes für Kinder und Jugendliche. Leider sei dies keineswegs in allen Familien selbstverständlich. Der Bundesernährungsminister würdigte die Berliner Initiative als beispielgebendes Engagement, das über den Tag hinauswirkt. Da dies natürlich nur eine einmalige Aktion ist, brauche es an jeder Schule eine Kantine, die den Kindern täglich eine frische und gesunde Versorgung bietet.

Als langjähriger Unterstützer war auch Kita- und Schulcaterer VielfaltMenü wieder aktiv: „Gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche liegt uns sehr am Herzen. Dafür setzen wir uns täglich in Berlin sowie deutschlandweit ein. Deshalb war es für uns selbstverständlich, auch in diesem Jahr wieder aktiv mit den Kolleginnen und Kollegen zu diesem tollen Projekt beizutragen. Wir sind bereits seit vielen Jahren dabei. Initiativen wie diese sind wichtig, um dem Thema Aufmerksamkeit zu geben. Ich finde es toll, dass sich die Initiative jedes Jahr dafür einsetzt, Erstklässlerinnen und Erstklässlern eine Freude zu machen und darauf aufmerksam macht, dass jedes Kind täglich ein gesundes Frühstück bekommen sollte. Das unterstützen wir!“, so Yasar Akkas, Geschäftsleiter VielfaltMenü für die Region Berlin.

Insgesamt wurden rund 67.000 Brotboxen gepackt, die am heutigen Montag an die Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg verteilt wurden. Die Initiative verfolgt das Ziel, dass jedes Kind in Deutschland ein gesundes Frühstück bekommen sollte, unabhängig von der jeweiligen Familiensituation. Denn das ermöglicht konzentriertes Lernen und liefert Energiereserven für den Tag. Diese Chance sollte für alle Kinder gleichermaßen gegeben sein. Beim gemeinsamen Frühstück können Lehrerinnen und Lehrer zudem Wissen über gesunde Ernährung und ökologische Landwirtschaft vermitteln. Das trägt wesentlich mit dazu bei, dass Kinder ihre Zukunft selbst aktiv gestalten können.

Die Boxen-Packaktion schärft damit einmal mehr den Blick für ein wichtiges Thema, das Aufmerksamkeit und Handeln verdient. Für Kitas, Schulen, Caterer und die Politik gilt es nun, diese Impulse aufzugreifen.

