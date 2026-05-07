6Sinnecoach erreicht 40.000 Abonnenten und 15 Millionen Aufrufe auf YouTube

Mit ihrem YouTube-Kanal „6Sinnecoach“ hat Antje Steidl, Sexualberaterin aus Frankfurt am Main, einen besonderen Meilenstein erreicht: 40.000 Abonnenten und 15 Millionen Aufrufe. Die Resonanz zeigt, wie groß der Bedarf an klaren, offenen und fachlich fundierten Gesprächen über Intimität, Nähe und Kommunikation ist.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Themen, über die viele Menschen im Alltag nur schwer sprechen: intime Herausforderungen bei Männern und Frauen, Unsicherheit in Beziehungen, Leistungsdruck in der Sexualität und der Verlust echter Nähe. Antje Steidl spricht diese Inhalte einfach, direkt und verständlich an. Sie trifft dabei den Punkt, an dem Männer, Frauen und Paare innerlich oft längst unter Druck stehen.

Ihre zentrale Botschaft lautet: Intimität braucht ehrliche Sprache. Wenn der Kopf laut wird und Nähe zur Prüfung wird, beginnt der Weg über offene Worte. Wer ausspricht, was innerlich Druck macht, kann wieder fühlen, Vertrauen aufbauen und Verbindung zulassen.

Für Antje Steidl steht hinter diesem Erfolg weit mehr als digitale Reichweite. Hinter den Millionen Aufrufen stehen Menschen, die zuhören, sich wiedererkennen und den Mut finden, über eigene Fragen, Wünsche und Unsicherheiten nachzudenken. Besonders bewegen sie Kommentare von Menschen, die schreiben, dass sie sich zum ersten Mal verstanden fühlen oder lange geglaubt haben, mit ihren Erfahrungen allein zu sein.

Der Weg zu dieser Sichtbarkeit war geprägt von Arbeit, Lernen und persönlichen Herausforderungen. Technische Hürden, mentale Entwicklung und menschliches Wachstum gehörten ebenso dazu wie der Mut, mit einem sensiblen Thema öffentlich präsent zu werden.

Ihr persönliches Zitat bringt ihre Haltung auf den Punkt:

„Wenn Nähe zur Prüfung wird, beginnt der Weg zurück über ehrliche Worte. Wer ausspricht, was innerlich Druck macht, kann wieder fühlen, Vertrauen aufbauen und Verbindung zulassen.“

Mit 6Sinnecoach verbindet Antje Steidl fachliche, medizinische und psychologische Kompetenz mit persönlicher Nähe und klarer Kommunikation. Ihr Ziel ist es, Menschen einen würdevollen Zugang zu Themen zu geben, die oft im Verborgenen bleiben, obwohl sie Beziehungen, Selbstwert und Lebensqualität entscheidend prägen.

Kontakt:

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Als dein persönlicher 6Sinnecoach, Coach und Sexualberater, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dir bei Lust und Frust in deinem Liebesleben zu helfen und dich zu unterstützen.

Ich möchte aufklären, Tabus brechen und Scham nehmen bei der natürlichsten Sache der Welt. Se* gehört einfach zum Leben, wie Essen und Trinken. Es ist ein Bedürfnis, dass wir alle in uns haben, das wir aber gern verdrängen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist.

Es fällt erst wieder auf, wie gut Berührung, körperliche Nähe und Intimität tut, wenn wir den vermeintlich passenden Partner gefunden haben.

Wie du deinen Partner/ deine Partnerin vollends befriedigen kannst, und wie du auch selbst glücklich wirst, ohne dich zu etwas zu zwingen, möchte ich dir in meinen Videos nahebringen. Ich zeige dir effektive Methoden die du einfach anwenden kannst, gebe dir Impulse und möchte, dass du den Mut hast, etwas auszuprobieren, um damit Neugier zu schaffen und Neues in dein Liebesleben zu implementieren.

Kontakt

CBL Antje Steidl

antje steidl

Gutleutstr. 340-344, PF 200113 PF

60528 Frankfurt

015253858344



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