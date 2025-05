7 Jahre dronevent® – Drohnenevents mit Teambuilding

Seit 2018 entwickelt dronevent „Games Of Drones“ für Teambuildings bei Firmenevents

Als 2018 dronevent® von Ralph Kamp und Joseph Metz gegründet wurde, haben sie ihr jeweiliges Spezialwissen gebündelt und in das neue Unternehmen einfließen lassen.

Ralph Kamp kommt aus dem Marketingbereich mit langjährigen Erfahrungen aus diversen Werbekonzepten, Veranstaltungen und Messepräsentationen. Joseph Metz hat sein Ingenieurswissen bei der Entwicklung von Industriedrohnen sowie autonomen Steuerkonzepten mit eingebracht.

Ihre gemeinsame Begeisterung für die smarten Flugsysteme führte erfolgreich zum Ziel, Anfängern einen einfachen Einstieg in die Welt der Drohnen zu ermöglichen sowie den Spaß und die Faszination am Fliegen näherzubringen.

Neuer Geschäftsführer und Inhaber seit 1. Mai 2024 ist Norbert Machinek mit Sitz in Düsseldorf. Er beschäftigt sich mit Drohnen und Events seit 2010 und war unter anderem Team- und Projektmanager für namhafte, innovative Hersteller im Drohnenbereich. Er leitete das deutsche Droneracing-Team der DroneChampionsLeague (DCL) und KISS Racing, mit denen er erfolgreich an diversen nationalen und internationalen Wettbewerben teilnahm.

Seit 2019 war er Teamleiter und Manager für das operative Geschäft von dronevent®. Durch seine exzellente Vernetzung mit zahlreichen FPV-Piloten im In- und Ausland hat er den „First Person View“ Bereich bei dronevent® weiter ausgebaut. Als Inhaber der Firma „KiNDERKRAM – Äktschen für Kids“ hat er auch geholfen, mit „Drones4Kids“ den Eventbereich bei Firmenveranstaltungen mit Familienbeteiligung für Kinder und Jugendliche zu erweitern.

Viele der Innovationen bei den „Games Of Drones“ von dronevent® haben Alleinstellungsmerkmale. Kein anderer Anbieter von Teambuilding-Events mit Drohnen kann auf solch eine langjährige Erfahrung verweisen. Die zufriedene Kundschaft an namhaften Firmen im In- und Ausland kann dies bezeugen. Auch in der Zukunft bemüht sich das Team von dronevent® mit erfahrenen, professionellen Drohnen-Piloten und Enthusiasten, neue Spielformen zu entwickeln und anzubieten.

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

