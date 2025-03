7 Jahre Reisemagazin-Online.com

Über 2.000 Reiseartikel und jetzt neu als kostenloses PDF-Magazin

Bodenheim, 27. März 2025 – Das Online-Reisemagazin reisemagazin-online.com feiert in diesem Jahr sein siebenjähriges Bestehen – und blickt dabei auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Mit mittlerweile über 2.000 hochwertigen Artikeln zu Reisezielen weltweit hat sich die Plattform als feste Größe in der deutschsprachigen Reise-Community etabliert.

Ob Traumstrände in der Karibik, Geheimtipps in Europa oder Abenteuer in Asien – das Magazin bietet Inspiration, Tipps und fundierte Informationen für Reisende aller Art. Seit Kurzem erscheinen viele Beiträge nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, um ein internationales Publikum zu erreichen und Reisetipps noch breiter zugänglich zu machen.

Jetzt neu: Das Reisemagazin als PDF zum kostenlosen Download ( Hier direkt kostenlos downloaden)

Pünktlich zu Frühlingsbeginn geht das Online-Magazin einen weiteren Schritt: Ab sofort steht eine digitale Ausgabe des Reisemagazins im PDF-Format kostenlos zum Download bereit. Leserinnen und Leser können sich damit bequem offline über ein spezielles monatliches Thema informieren – ideal für unterwegs oder zur Planung der nächsten Traumreise.

Los geht es mit der ersten Ausgabe – „5 Perlen der Karibik“

„Unser Ziel ist es, Reiselustige weltweit mit authentischen, gut recherchierten Inhalten zu inspirieren. Die neue PDF-Ausgabe ist ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg“, so der Gründer und Herausgeber Patrick Jullien von reisemagazin-online.com.

Über Reisemagazin-Online.com

Seit 2018 berichtet reisemagazin-online.com über faszinierende Reiseziele, außergewöhnliche Unterkünfte und echte Geheimtipps. Der Fokus liegt auf authentischen Reiseberichten, praktischen Tipps und einer unabhängigen redaktionellen Aufbereitung. Das Magazin richtet sich an Individualreisende, Familien, Paare und Abenteurer gleichermaßen.

Das Reisemagazin will Anregungen für die nächste Urlaubsreise geben. Dabei geht das Onlinemagazin bewusst auch auf außergewöhnlichere Länder, Städte und Sehenswürdigkeiten ein.

