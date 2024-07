7 Pfade zu guten Entscheidungen: Dr. Johanna Dahms interaktives Buch neu!

Entscheiden ist Handeln trotz Zweifel und Angst – Neue Erkenntnisse von Dr. Johanna Dahm

Entscheidungen zu treffen, kann eine Herausforderung sein, besonders wenn Zweifel und Ängste im Weg stehen. Doch laut der renommierten Autorin Dr. Johanna Dahm ist es wichtig, sich dieser Unsicherheiten zu stellen und den Mut zu finden, aktiv zu handeln. Dahm ermutigt dazu, sich von dieser Entscheidungsunsicherheit zu befreien und bewusst zu handeln.

In ihrem neuesten Buch „Sieben Pfade zu guten Entscheidungen – Das Praxisbuch für mehr Klarheit in einer komplexen Welt“ präsentiert Johanna Dahm, mehrfach ausgezeichnete Expertin im Bereich der Entscheidungsfindung und Geschäftsfeldentwicklung, die Essenz ihrer 25jährigen Beratungs-Arbeit für alle, die in einer zunehmend komplexen Welt kluge Entscheidungen treffen wollen. Das brandneue Buch, das im Gabal Verlag erschienen ist, revolutioniert die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird. Durch die Kombination von praxiserprobten Konzepten mit interaktiven digitalen Elementen setzt es neue Maßstäbe in der Bildung. Die offizielle Vorstellung des Buches findet im Rahmen der Eröffnung des Frankfurter EntscheidungsInstitutes am 17. Oktober 2023 statt.

Entscheidungslehre in Bildung: Weg vom Scheitern, hin zum Wachstum!

Dahm führt die Leser:innen durch sieben klare Pfade, die helfen sollen, in einer volatilen und unsicheren Welt bessere Entscheidungen zu treffen, und das beruflich ebenso wie privat. Dahm betont, dass das europäische Schul- und Ausbildungssystem nur auf Kalkulation setze. Doch bedeutet die heutige Realität, dass Entscheidungen nicht mehr zwangsläufig zu vorhersehbaren Ergebnissen führen. Darum fordert die Unternehmerin zweierlei: Entscheidungslehre bereits in den Bildungskanon zu integrieren, und Fehler, Fehlentscheidungen Entscheidungen nicht mehr als Scheitern, sondern als Möglichkeit zum Lernen und Wachsen zu deklarieren.

Praxiserprobte Materialien für immersive Lernerfahrung – Das Buch ist ein digitaler Werkzeugkasten

Besonders beeindruckend sind die digitalen Zusatzangebote des Buches, die den Leser:innen interaktives Premium-Wissen bieten. Die Expert:innen Interviews sind nur über die Publikation zugänglich: So äussern sich Prof. Dr. Ing. Annett Grossmann zu Entscheidungen in der Karriereplanung, der ehem. Novartis Global CTO Achim Plückebaum zu Entscheidungen mittels künstlicher Intelligenz, Unternehmerin und St. Gallen Beauftragte Dr. Karen Eilers klärt über Forschung zu Teamentscheidungen auf. Darüber hinaus bieten Videotutorials über Keynotes bis hin zu Assessments und weitere praxiserprobte Materialien aus Dahms eigenem Beratungsalltag über das Gedruckte hinaus eine immersive Lernerfahrung. Vieles kann und soll im Alltag der Leser:Innen auch selbst – kostenlos – zum Einsatz kommen.

Entscheidungskompetenz stärken: Praxisnahe Tipps für Unternehmer und Führungskräfte

Durch ihre klare und schnörkellose Sprache sowie zahlreichen Beispiele aus der Praxis fühlen sich Unternehmer:Innen und Firmenvertreter:Innen besonders angesprochen: „Ihr gelingt es, komplexe Themen greifbar zu machen und mit ihrer Scharfsinnigkeit Menschen zu inspirieren, ihre Entscheidungskompetenz wieder zu stärken“, so die Führungskraft aus einem international tätigen Sport-Konzern. Eben das beabsichtigt Johanna Dahm, die als ehemalige Top-Managerin um die Angst vor Fehlern und Fehlentscheidungen in Unternehmen weiss: „In einer Welt, in der jede Entscheidung Auswirkungen auf die eigene Karriere und zugleich auf den Erfolg des Unternehmens haben kann, wollen die meisten sich um Entscheidungen drücken. Viele verfügen gar nicht mehr über fundierte Entscheidungskompetenzen“, so die Beraterin.

Johanna Dahms Buch liefert hierfür nicht nur Beispiele, sondern auch praktische Werkzeuge, um erfolgreicher und souveräner zu entscheiden. Ein Muss für alle Führungskräfte, die ihre Entscheidungsfähigkeiten auf das nächste Level heben wollen – so lautet mein Fazit zu diesem wegweisenden Werk.

Fazit: „Sieben Pfade zu guten Entscheidungen“ ist ein inspirierendes Buch für alle, die in einer komplexen Welt nach Klarheit und Orientierung suchen: Für Führungskräfte und Agile Manager:Innen, für Umsattler:Innen und Selbständige, für Menschen mit Entscheidungsschwierigkeiten – Johanna Dahm liefert nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Anleitungen, die es ermöglichen, bewusstere und effektivere Entscheidungen zu treffen. Ein Muss für alle, die ihre Entscheidungskompetenz ausbauen und sich in einer unsicheren Welt behaupten wollen.

