70 Jahre Viebrockhaus – Innovativ aus Tradition

Limitierte „Jubiläumspakete“ als Geschenke für zukünftige Bauherren

Harsefeld, 11. September 2024

Vor 70 Jahren wurde das Hausbauunternehmen Viebrockhaus von Maurermeister Gustav Viebrock ( 2019) gegründet. Sein Sohn Andreas Viebrock hat das Unternehmen von 1994 bis 2014 zu einem überregional führenden Massivhausanbieter weiterentwickelt, der für Qualität, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit steht. Die Enkelgeneration mit Jan, Dirk und Lars Viebrock leitet das Unternehmen seit 2014 und hat das Markenprofil von Viebrockhaus mit den „Häusern eures Lebens“ gestärkt und unverwechselbar gemacht. Als Jubiläumgeschenke zum 70-jährigen Bestehen hat der Massivhaushersteller nun 18 Pakete mit exklusiven Zusatzleistungen aus 7 Kategorien für die ersten 70 Bauherren ab Aktionsstart zusammengestellt.

„Viebrockhaus steht seit 70 Jahren für Qualität, Tradition und Innovation“, betont Lars Viebrock, Vorstand der Viebrockhaus AG. „Nachhaltigkeit spielt dabei für uns eine zentrale Rolle. Und wir setzen auf eine zukunftsfähige Bauweise bei gleichzeitig höchstem Wohnkomfort.“

Innovationsfreude gehört zur Viebrockhaus-DNA

Mehr als 35.000 Wohnträume hat Viebrockhaus seit der Gründung 1954 verwirklicht. Dabei wurden die Zeichen der jeweiligen Zeit und ihre besonderen Anforderungen erkannt und zielstrebig beim Hausbau umgesetzt. So verhalf etwa Gustav Viebrock nach dem Zweiten Weltkrieg einer ganzen Generation jüngerer Familien, insbesondere Flüchtlingen und Vertriebenen, ihren oft unerreichbar scheinenden Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Am Unternehmensstandort Harsefeld und in der Region hat er bis 1984 Tausende Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut und so den Grundstock für den heutigen Erfolg der Firmengruppe gelegt.

Sein Sohn Andreas Viebrock machte aus dem namhaften regionalen Hausbauunternehmen einen der größten und innovativsten Massivhausanbieter Deutschlands. Er ergänzte ab 1984 die hohen Standards seines Vaters in Bauqualität und Fairness um die immer wichtiger gewordenen Aspekte der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Schon seit den 1990-er Jahren kamen zum Beispiel energiesparende Wärmepumpensysteme zum Einsatz, die ausschließlich auf erneuerbare Ressourcen setzen und auf den Einsatz fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas verzichten. Seit 2007 sind sie bei allen Viebrockhäusern Standard. Mit Beginn des Jahres 2016 wurden alle Massivhäuser des Unternehmens nur noch im besten KfW-Effizienzhaus-Standard, damals KfW 40 Plus, realisiert. Ein einzigartiges Gesamtsystem aus hervorragender Gebäudehülle, hocheffizienter Photovoltaikanlage, Lithium-Ionen-Hausbatterie, intelligentem Energiemanagementsystem, zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung u.v.m. machen bis heute die Ein- und Mehrfamilienhäuser von Viebrockhaus zu echten Energiesparwundern.

Die Enkelgeneration mit Dirk und Lars Viebrock hat zusammen mit ihrem Vater Andreas Viebrock das bundesweit vielbeachtete Leuchtturmprojekt für eine klimafreundliche Baulandentwicklung „Viebrockhaus SmartCity“ am Unternehmensstandort Harsefeld realisiert. Hier wurden 18 Einfamilienhäuser in CO2-neutral gebaut, in der besonders energiesparenden KfW-Effizienzstufe 40 realisiert, intelligent miteinander vernetzt, mit Wärmepumpensystemen beheizt sowie ausschließlich mit vor Ort produzierter Sonnenenergie versorgt. Von recycelten Baustoffen bis hin zu begrünten Schrägdächern ist hier alles berücksichtigt, was nachhaltiges und klimaneutrales Bauen heute leisten kann.

„Eckstein, Eckstein, alles wird perfekt sein“

Der Eckstein, den jedes Viebrockhaus seit dem 60-jährigen Bestehen im Jahr 2014 als Markenzeichen erhält, wurde zum Ausgangspunkt für die Jubiläumsaktion des Traditionsunternehmens anlässlich des 70. Geburtstages. Denn er steht für alles, was Viebrockhaus seit 1954 ausmacht: traditionelle Handwerkskunst, modernste Bau- und Haustechnik, kompromisslose Qualität, zukunftsweisende Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Wohnkomfort und Wertbeständigkeit für Generationen. In Anlehnung daran wurden 18 exklusive Pakete aus 7 Kategorien als Jubiläumsgeschenke für die ersten 70 Kunden ab Aktionsstart zusammengestellt. Als „Währung“ erhalten sie 7 Rauten von Viebrockhaus geschenkt, mit denen sie ihre gewünschten Jubiläumspakete auf der Landingpage www.70jahre.viebrockhaus.de frei konfigurieren können.

Diese Pakete enthalten Jubiläumsgeschenke mit attraktiven Zusatzleistungen in den Bereichen

-Architektur (Black Line und Raumgefühl)

-Bemusterung (Komfortbad, Designhaustür, NOLTE-Küchengutschein, Boden- und

Malerpaket)

-Nachhaltigkeit (Recycling-Verblendfassade)

-Wohngesundheit (Luft, Wasser und Licht)

-Technik (KNX-Basic und Glasfaser)

-Energiekosten (Home Energy Management System inkl. Wallbox)

-Sicherheit (Einbruchschutz RC2 Plus, Alarmkontakte, Zugangskontrolle)

„Nachhaltigkeits-Raute“ on top

Damit nicht genug: Unabhängig davon, für welche Jubiläumspakete sie sich entschieden haben, erhalten die ersten 70 Kunden der Aktion die Nachhaltigkeits-Raute als weiteres Geschenk dazu. Es enthält die Verwendung von CO2-armem Beton für die Bodenplatte und Decken ihres Viebrockhauses (mit um mindestens 30 Prozent niedrigeren Treibhausgasemissionen als beim Branchenreferenzwert), nachhaltige Halbfertigteil-Decken (materialeffizient, leicht und nachhaltig dank weniger Beton) sowie Bio-PVC-Fenster aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff.

„Mit unseren Jubiläumspaketen können zukünftige Bauherren ganz individuell die Ausstattung ihres Viebrockhauses noch weiter ausbauen“, erläutert Dirk Viebrock, Vorstand der Viebrockhaus AG. „Ein Leben lang für den Kunden da zu sein, ist fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie, deren Fundament die Zufriedenheit aller Viebrockhaus-Kunden bildet.“

Weitere Informationen unter https://www.viebrockhaus.de oder Tel.: 0800 8991000 (gebührenfrei)

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2014 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 35.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht.

