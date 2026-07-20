72 Stunden in Zandvoort: drei Tage sommerliche Auszeit am Meer erleben

Niederländischer Badeort bietet ideale Kombination aus Entspannung und Abwechslung mit Meerblick

Salzige Meeresluft, Sand unter den Füßen und Sonnenstrahlen auf der Haut: Der Sommer ist die ideale Zeit, um eine Auszeit in Zandvoort zu genießen. Der niederländische Badeort vereint auf kleinem Raum große Vielfalt: entspannte Momente am Wasser, abwechslungsreiche Aktivitäten, gesellige Veranstaltungen und Übernachtung mit Meerblick. Drei Tage genügen, um Zandvoort von seiner schönsten Seite kennenzulernen und dabei die wichtigsten Highlights zu entdecken.

Sommer pur am Strand

Direkt nach der Ankunft heißt es natürlich direkt ab an den Strand. Ein Spaziergang am Wassersaum hilft beim Ankommen und Durchatmen, danach gehts bei sommerlichen Temperaturen für ein erfrischendes Bad ins Meer. Wer es gerne aktiv mag, kommt hier auch beim Surfen, Standup-Paddling oder Kitesurfen voll auf seine Kosten. Stimmungsvolle Strandpavillons bieten Erfrischung für zwischendurch und laden bei gutem Essen und Meerblick zum entspannten Tagesausklang ein.

Aktiv im Freien

Am nächsten Tag führt der Weg in die Natur rund um Zandvoort. Zahlreiche schöne Rad- und Wanderrouten verlaufen am Meer entlang, durch die Dünen und sogar bis nach Haarlem und Amsterdam. Ganz neu im Programm: die „Radeln & Tafeln“-Route. Sie startet und endet in Zandvoort und kombiniert auf 58 Kilometern Fahrradspaß mit fünf kulinarischen Zwischenstopps. Eine Strecke voller Naturerlebnissen, Kultur und Geschmack, die man nicht verpassen sollte.

Shopping & Events

Nach so viel Aktivität ist wieder Erholung angesagt. Zum Beispiel beim Shopping im gemütlichen Ortskern von Zandvoort, wo man auf einer der zahlreichen Terrassen eine Bummelpause einlegen kann. Im Sommer finden zudem regelmäßig Veranstaltungen statt, bei denen sich Zandvoort von seiner vielseitigen Seite zeigt. Highlights sind der Ibiza-Markt, der regelmäßig auf dem Boulevard zu Gast ist, oder die stimmungsvollen Strandpartys, bei denen man bis in den Abend hinein feiern kann.

Übernachtung mit Meerblick

Für die perfekte Sommerauszeit bietet Zandvoort eine große Vielfalt von Unterkünften mit Meerblick sowie die besondere Möglichkeit, in einem Strandhäuschen direkt am Meer zu übernachten. Auf der Buchungsplattform von Visit Zandvoort finden Nutzer Unterkünfte verschiedener Kategorien, die sie passgenau zu ihren Wünschen filtern und direkt buchen können. Auf diese Weise ist auch das Lieblingsquartier für 72 Stunden Sommer in Zandvoort nur noch wenige Klicks entfernt.

Links:

Unterkünfte: www.visitzandvoort.de/buchen

Veranstaltungen: https://visitzandvoort.de/veranstaltungen/

Aktivitäten: https://visitzandvoort.de/sehen-und-unternehmen/

Eintrittskarten & Tickets: www.visitzandvoort.de/tickets

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist er in 30 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 10 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafés bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafés zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingdünen ist zudem der größte Damwildbestand der Niederlande zu Hause.

Über Visit Zandvoort:

Die Website von Zandvoort Marketing ( https://visitzandvoort.de/) ist die erste Adresse, wenn es um Urlaub im Badeort Zandvoort geht. Neben umfangreichen Informationen und Inspirationen für den Aufenthalt bietet sie auch eine Buchungsplattform ( www.visitzandvoort.de/buchen) mit einer breiten Auswahl an Unterkünften – von komfortablen Hotels über idyllische Strandhäuser bis hin zu zentral gelegenen Appartements. Das Besondere: Buchungen über Visit Zandvoort gehen ohne Umwege an die lokalen Anbieter. So profitieren Gäste von authentischen Angeboten und tragen gleichzeitig dazu bei, den regionalen Tourismus nachhaltig zu stärken. Nicht zuletzt können über Visit Zandvoort auch diverse Tickets ( www.visitzandvoort.de/tickets) erworben werden wie z.B. Eintrittskarten für Museen und Grachtenrundfahrten in Amsterdam und Haarlem aber auch Tickets für Parkplätze in Zandvoort und den regionalen ÖPNV.

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Bildquelle: Fotostudio Zandvoort