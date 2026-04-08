73 % der B2B-Einkäufer recherchieren mit ChatGPT

Doch die meisten Unternehmen sind für KI-Suchmaschinen unsichtbar

Hannoveraner Unternehmensberatung SRC bietet als eines der ersten BAFA-autorisierten Beratungsunternehmen Generative Engine Optimization (GEO) für den Mittelstand an – mit bis zu 80 % Förderung

Hannover, April 2026 – Wer heute einen Lieferanten, Dienstleister oder ein Produkt sucht, tippt seine Frage immer öfter nicht bei Google ein – sondern bei ChatGPT, Perplexity oder Google Gemini. Laut einer aktuellen Analyse von Averi nutzen bereits 73 Prozent der B2B-Einkäufer KI-gestützte Suchtools in ihrem Kaufprozess. Die Conversion-Rate von Besuchern, die über KI-Suchen auf eine Website gelangen, liegt dabei 5,1-mal höher als bei klassischem Google-Traffic.

Das Problem: Die große Mehrheit der deutschen KMU ist für diese KI-Suchmaschinen praktisch unsichtbar. Wer dort nicht als Quelle zitiert wird, existiert für eine wachsende Zahl von Entscheidern schlicht nicht.

GEO: Die neue Disziplin neben SEO

Generative Engine Optimization – kurz GEO – bezeichnet die gezielte Optimierung von Webinhalten, damit KI-gestützte Suchmaschinen sie verstehen, zitieren und in ihren Antworten empfehlen. Anders als bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung (SEO), die auf Google-Rankings abzielt, geht es bei GEO darum, in den KI-generierten Antworten von ChatGPT, Perplexity, Google Gemini und Claude als vertrauenswürdige Quelle zu erscheinen.

„Die meisten Unternehmer wissen gar nicht, dass ihre Website für ChatGPT und Co. unsichtbar ist“, sagt Sven Remmert, Gründer und Geschäftsführer der SRC Unternehmensberatung in Hannover. „Wir erleben das in fast jedem Erstgespräch: Das Google-Ranking ist ordentlich, aber wenn man den eigenen Firmennamen oder die eigene Branche bei ChatGPT eingibt, kommt – nichts. Das ist für viele ein Augenöffner.“

Der Markt verschiebt sich schneller als erwartet

Die Zahlen belegen den Wandel: KI-gestützte Suche macht laut Sedestral bereits 30 Prozent aller Suchinteraktionen aus – 2023 waren es noch unter zehn Prozent. ChatGPT allein verarbeitet täglich 2,5 Milliarden Suchanfragen. Google AI Overviews erreichen monatlich zwei Milliarden Nutzer weltweit. Analysten von Gartner prognostizieren, dass bis 2028 ein Viertel des gesamten Suchvolumens auf generative Suchmaschinen entfallen wird.

„Im B2B-Bereich ist die Entwicklung besonders dramatisch“, so Remmert. „Einkäufer stehen unter Zeitdruck und müssen Investitionsentscheidungen absichern. KI-Suchtools liefern ihnen in Sekunden eine kuratierte Shortlist mit Empfehlungen. Wenn Ihr Unternehmen auf dieser Liste fehlt, kommen Sie gar nicht erst in den Auswahlprozess – egal wie gut Ihre Website bei Google rankt.“

Fördermittel machen den Einstieg wirtschaftlich

Als eines der ersten BAFA-autorisierten Beratungsunternehmen in Deutschland bietet die SRC Unternehmensberatung GEO als eigenständige Beratungsleistung für KMU an. Über die BAFA-Förderung „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“ können kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 80 Prozent der Beratungskosten (maximal 2.800 Euro Zuschuss) erstattet bekommen. Die aktuelle Förderperiode läuft bis zum 31. Dezember 2026.

„Viele Unternehmer scheuen den Einstieg, weil sie die Kosten fürchten“, erklärt Remmert. „Dabei können KMU die strategische Beratung über die BAFA-Förderung zu einem Bruchteil der Kosten erhalten. Bei 80 Prozent Zuschuss reden wir über einen Eigenanteil, der sich nach dem ersten gewonnenen Kunden mehrfach amortisiert hat.“

Kostenloses SEO/GEO-Gutachten als Einstieg

Um Unternehmen den Zugang zum Thema zu erleichtern, bietet die SRC Unternehmensberatung ein kostenloses SEO/GEO-Gutachten an. Dieses umfasst einen technischen SEO-Quick-Check, eine GEO-Sichtbarkeitsanalyse für ChatGPT, Perplexity und Gemini, einen Wettbewerbsvergleich sowie priorisierte Handlungsempfehlungen.

Über die SRC Unternehmensberatung

Die SRC Unternehmensberatungs- & Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover begleitet seit über 20 Jahren kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. Als autorisiertes Beratungsunternehmen für die BAFA-Förderung und das INQA-Coaching des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales verbindet SRC strategische Beratung mit dem Zugang zu Fördermitteln. Das Leistungsspektrum umfasst KI-Strategie und Workflow-Automatisierung, Generative Engine Optimization (GEO), SEO, B2B-Marketing und Webdesign. Geschäftsführer Sven Remmert ist Dozent für Digitale Transformation und KI – unter anderem für die Sparkassenakademie, die Hochschule Stralsund und die Digital Agentur Niedersachsen. Das Unternehmen wurde mit dem INNOVATIONSPREIS-IT der Initiative Mittelstand (Schirmherrschaft TÜV) ausgezeichnet. Über 1.000 Projekte wurden bislang erfolgreich umgesetzt.

Pressekontakt

Sven Remmert

Geschäftsführer

SRC Unternehmensberatungs- & Verlagsgesellschaft mbH

Hanns-Lilje-Platz 3

30159 Hannover

Telefon: +49 511 763 89 630

E-Mail: remmert@src-unternehmensberatung.de

Web: https://www.src-unternehmensberatung.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/unternehmensberatung-hannover/

Die SRC Unternehmensberatungs- & Verlagsgesellschaft mbH aus Hannover begleitet seit über 20 Jahren kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. Als autorisiertes Beratungsunternehmen für die BAFA-Förderung und das INQA-Coaching verbindet SRC strategische Beratung mit dem Zugang zu Fördermitteln. Das Leistungsspektrum umfasst KI-Strategie, Workflow-Automatisierung, Generative Engine Optimization (GEO), SEO und B2B-Marketing. Geschäftsführer Sven Remmert ist Dozent für Digitale Transformation und KI an der Sparkassenakademie, der Hochschule Stralsund und der Digital Agentur Niedersachsen. Das Unternehmen wurde mit dem INNOVATIONSPREIS-IT ausgezeichnet und hat über 1.000 Projekte erfolgreich umgesetzt.

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