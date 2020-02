7links 360°-Panorama-HD-Überwachungskamera IPC-515.wide

Mit 360°-Rundumsicht überwachen

– Videoüberwachung in HD 960p

– 360°-Rundumsicht per App

– Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– Gratis-App für Android und iOS

– Weltweiter Zugriff per Internet und Smartphone

Die sieht einfach alles: Mit 185° Bildwinkel und 360°-Rundumsicht per App hat man ganze Räume immer bestens im Blick – ohne tote Winkel. Und dank HD-Auflösung auch mit allen Details!

Hat auch sonst alles, was man zur Überwachung braucht: Im kompakten Gehäuse des Überwachungshelfers von 7links stecken Bewegungs-Erkennung für automatische Aufnahme, Infrarot-Nachtsicht sowie WLAN-Anbindung für weltweite Erreichbarkeit!

Ausdauernder Akku-Betrieb: Bei Aufnahme per Bewegungserkennung ist die Kamera bis zu 6 Monate lang aufnahmebereit! Und mit einer Akku-Ladung zeichnet man bis zu 3,5 Stunden am Stück auf.

Per App und Internet behält man weltweit die volle Kontrolle und sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch per Push-Nachricht über jede Aktivität!

– Riesiger Panorama-Bildwinkel: je 185° horizontal und vertikal, für volle Raum-Übersicht

– Video-Auflösung: bis 1280 x 960 Pixel (HD 960p) mit 15 Bildern/Sek.

– H.264-Videocodec für platzsparende Aufnahmen bei hoher Videoqualität

– Lichtstarkes Fischaugen-Objektiv mit 1,2 mm Brennweite, Blende f/2,0

– Bewegungs-Erkennung für automatischen Aufnahmestart

– Infrarot-LED für Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– Integriertes Mikrofon für Aufnahme mit Ton

– Speicher: Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild, auch in 360°

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Schwenk- und neigbare Halterung zum Befestigen an Wand oder Decke

– Farbe Kamera und Halterung: weiß

– Integrierter LiPo-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 3,5 Stunden Daueraufnahme (1,5 Stunden bei Nachtsicht), 6 Monate Stand-by, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Kamera: ca. 38 x 38 x 42 mm, Gewicht mit Halterung: 62 g

– Überwachungskamera IPC-515.wide inklusive Halterung, USB-Ladekabel, Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 69,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4619-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4619-1340.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.