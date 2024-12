7links 4G / LTE-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-730.lte

Ideal für Orte ohne WLAN oder fester Netzwerkverbindung in der Nähe

– Autarke Überwachungskamera mit 4G/LTE-Konnektivität und 2K-Auflösung

– Integrierte Sirene und Akku mit 10.400 mAh für max. 6 Monate Laufzeit

– PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahmen bis 10 m Reichweite

– Mit Gegensprechfunktion, Personen-Erkennung & kostenloser App „ELESION“

– Pan-Tilt-Funktion für 360° Rundum-Abdeckung, mit 105°-Bildwinkel

– IR- sowie weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe

Mobiler Fernzugriff auf die Kamera dank 4G-Technologie: Die Pan-Tilt-Überwachungskamera mit 4G-Mobilfunk und Akku von 7links ermöglicht die visuelle Kontrolle von Bereichen ohne WLAN- oder Festnetzanschluss. Damit eignet sie sich ideal für die Überwachung von abgelegenen Orten wie Schrebergärten oder Waldhütten.

Personen- und Bewegungserkennung: Die integrierte Personenerkennung unterscheidet zwischen Personen und anderen bewegten Objekten. Dadurch werden unerwünschte Aufnahmen reduziert und die Überwachung auf relevante Ereignisse fokussiert.

Langlebiger Batteriebetrieb mit optionaler Solarstromversorgung: Ein integrierter Akku gewährleistet bei maximal zehn Aktivierungen pro Tag eine Betriebsdauer von bis zu drei Monaten. Für den Dauerbetrieb kann die Kamera an ein kompatibles Solarpanel angeschlossen werden, das die Energieversorgung durch Sonnenlicht übernimmt.

Fernsteuerung per App „ELESION“: Alle Kamerafunktionen können weltweit über die App „ELESION“ gesteuert werden. Push-Benachrichtigungen informieren in Echtzeit über erkannte Bewegungen.

Integrierte Gegensprechfunktion: Dank Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht die Kamera eine direkte Kommunikation. Dies kann sowohl zur freundlichen Begrüßung als auch zur Abschreckung potenzieller Eindringlinge genutzt werden.

Kompatibilität mit Smart-Life- und Tuya-Systemen: Die Kamera ist vollständig kompatibel mit bestehenden Smart-Life- und Tuya-Smart-Home-Systemen. Dies ermöglicht eine einheitliche Steuerung aller angeschlossenen Geräte und die Nutzung automatisierter Funktionen.

– Videos in 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 105°, Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/1,6

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 355° vertikal und 90° horizontal

– 120°-PIR-Bewegungssensor mit Personenerkennung für automatische Aufnahme, bis 10 m

Reichweite

– Besonders schnelle Reaktionszeit: nur 0,2 Sekunden zwischen Objekt-Erkennung und

Aufnahme

– Tageslichtweiße LEDs für Nachtsicht in Farbe und Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 10

m Reichweite

– Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Netzwerkverbindung über LTE-Mobilfunk-Anbindung (4G)*: Steckplatz für Nano-SIM-Karte

(nicht enthalten)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung und

Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, mit weltweitem Zugriff

– Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit

installierter App

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Leistung: ca. 5 Watt

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 10.400 mAh für für bis zu 3 Monate Laufzeit bei 10

Aktivierungen pro Tag / bis zu 6 Monate Stand-by, lädt per USB (Netzteil und/oder

Powerbank bitte dazu bestellen)

– Unabhängiger, autarker Dauerbetrieb per kompatiblem Solarpanel (bitte dazu bestellen)

möglich

– Maße: 13,8 x 13 x 12,4 cm, Gewicht: 637 g

– LTE-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-730.lte inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A),

Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107435079

* Kamera-Zugriff nur bei ausreichender Mobilfunk-Qualität möglich

Preis: 116,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5553-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5553-1320.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/2XqmB2xdxQLAF2c

