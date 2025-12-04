7links HD-Video-Babyphone VBP-500.hd, Akku

Babys und Pflegebedürftige im Blick behalten
– Babyphone mit neig- und schwenkbarer HD-Kamera 720p und IPS-Display 5″/12,7 cm
– Integrierter leistungsstarker Akku, VOX-Gegensprechfunktion, IR-Nachtsicht
– 4 Naturklänge und 4 Einschlaflieder für sanftes Einschlafen
– Mit Geräusch-Alarm und Temperatur-Überwachung
– Hohe Funk-Reichweite: bis zu 250 Meter im Freien, bis zu 40 Meter im Haus
HD-Videoüberwachung rund um die Uhr: Die schwenk- und neigbare Kamera überträgt Bilder in 720p-Auflösung auf das große IPS-Display. Der weite Betrachtungswinkel ermöglicht klare Sicht auch aus seitlichen Perspektiven – bei Tag und Nacht.
Einsatz bei Pflegebedürftigen: Das Video-System von 7links eignet sich auch zur Überwachung älterer oder kranker Angehöriger. Videoübertragung und Benachrichtigungsfunktion ermöglichen schnelles Reagieren bei Bedarf.
Nachtsicht und Einschlafhilfen: Die integrierte Infrarot-Nachtsicht zeigt auch bei Dunkelheit, was im Raum geschieht. Vier Naturklänge und vier Einschlaflieder begleiten das Kind beim Einschlafen.
Automatische Aktivierung und Gegensprechfunktion: Im VOX-Modus schaltet sich das Babyphone bei Geräuschen automatisch ein. Die Gegensprechfunktion ermöglicht Beruhigung per Stimme aus anderen Räumen.
Temperatur- und Geräuschüberwachung: Das System überwacht die Raumtemperatur und warnt bei Abweichungen von festgelegten Minimal- und Maximalwerten. Ein Geräusch-Alarm meldet ungewöhnliche Aktivitäten.
Große Funkreichweite: Die Reichweite beträgt bis zu 250 Meter im Freien und bis zu 40 Meter innerhalb von Gebäuden – ausreichend für Bewegungsfreiheit in Garten, Küche oder Wohnzimmer.
– Video-Babyphone VBP-500.hd mit hochauflösender Kamera: 1280 x 720 Pixel (HD 720p)
– Ideal zur Überwachung von Babys, Kleinkindern, Senioren oder kranken Angehörigen
– Per Monitor-Einheit schwenkbare Kamera: horizontal 355°, vertikal 95°
– Infrarot-LEDs für Nachtsicht in Schwarz-Weiß: schaltet bei Dämmerlicht automatisch um
– Mikrofon mit einstellbarer Empfindlichkeit: auch besonders empfindlich für frühzeitiges Reagieren
– Monitor-Einheit mit IPS-Farbdisplay: 5″/12,7 cm Diagonale, 480 x 854 Pixel
– Temperatur-Überwachung mit Alarm bei Über- oder Unterschreitung
– 8 Schlafklänge zur Auswahl (4 Einschlaflieder, 4 Naturklänge) mit Option zur Folge-Wiedergabe
– 2-Wege-Kommunikation zwischen Kamera und Monitor-Einheit
– Weitere Extras: Fütter-/Medikamenten-Erinnerung, Alarm bei Signalverlust oder niedrigem Akkustand
– Multilinguales Bedienmenü mit insgesamt 8 Sprachen
– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB, zeichnet bei Alarm automatisch auf
– Funk-Frequenz zwischen Elterneinheit und Kamera: 2,4 GHz, Reichweite: bis zu 250 m im Freien, bis zu 40 Meter in Gebäuden
– Stromversorgung Monitor-Einheit: integrierter Akku mit 2.500 mAh, lädt per USB-Netzteil (enthalten)
– Stromversorgung Kamera: per USB-Netzteil (enthalten)
– Maße Kamera (Ø x H): 86 x 107 mm, Gewicht: 194 g
– Maße Monitor: 152 x 74 x 18 mm, Gewicht: 158 g
– HD-Kamera inklusive Monitor-Einheit (Elterneinheit), 2 Netzteilen, 2 USB-Anschlusskabeln, Befestigungsmaterial und deutscher Anleitung
Das 7links HD-Video-Babyphone VBP-500.hd ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5813-625 zum Preis von 99,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set erhältlich:
7links 2er-Set HD-Video-Babyphone VBP-500.hd, schwenk- & neigbar, Akku, Nachtsicht, VOX
Preis: 189,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-5817-625
7links Funk-Fernbedienung für Seniorenkamera/Video-Babyphone VBP-500.hd
Schnelle Hilfe auf Knopfdruck für ältere oder kranke Angehörige
– 5-Tasten-Fernbedienung als Ergänzung zu Seniorenkamera/Video-Babyphone
– 4 Tasten, um Hilfe anzufordern: Hilfe allgemein, Bewegung, WC, Durst
– 1 separate SOS-Taste für dringenden Notruf
– Ergonomischer Handsender mit großen und griffigen Tasten
– Mit breiter Öse für Umhänge-Schlaufe o.ä.
Sofortige Information bei Hilfebedarf: Per Tastendruck signalisieren ältere oder kranke Familienangehörige ihren Hilfebedarf. Die Monitor-Einheit zeigt die Art der benötigten Hilfe per optischem Symbol und zusätzlicher Sprachansage an.
Fünf Tasten für verschiedene Anliegen: Der ergonomische Handsender unterscheidet zwischen allgemeiner Hilfe, gewünschtem Positionswechsel im Bett, Toilettengang oder Durst. Eine separate SOS-Notruf-Taste signalisiert besonders dringende Notfälle.
Praktische Befestigung: Eine Öse am Sender ermöglicht das Tragen an einer Umhängeschlaufe oder die Befestigung direkt am Bett – griffbereit ohne langes Suchen.
– 5-Tasten-Fernbedienung als Ergänzung zur Seniorenkamera/Video-Babyphone VBP-500.hd
– Ideal für ältere oder kranke Familienangehörige
– Signalisiert auf Knopfdruck, dass Hilfe benötigt wird
– Ergonomischer Handsender mit großen und griffigen Tasten
– 4 Tasten für Hilfe: Hilfe allgemein, Liegeposition wechseln, Toilettengang, Durst
– 1 SOS-Notruf-Taste für besonders dringende Hilfe
– Benötigte Hilfe wird auf der Monitor-Einheit per optischem Symbol und akustischer Ansage signalisiert
– Mit praktischer Öse für Umhängeschlaufe
– Stromversorgung: 1 Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten)
– Maße: 40 70 x 13 mm, Gewicht: 26 g
– Fernbedienung inklusive Knopfzelle Typ CR2032 und deutscher Anleitung
Preis: 12,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-5814-625
Set aus Cam und Fernbedienung:
7links HD-Video-Seniorenkamera VBP-500.hd, schwenk- & neigbar, mit Notruf-Fernbedienung
Preis: 109,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-5815-625
