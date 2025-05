7links Outdoor-WiFi-6-Repeater WLR-1260

WLAN-Empfang in Garten, Hof und Einfahrt optimieren

– Dual-Band-Technologie mit 2,4 und 5 GHz für bis zu 3.000 Mbit/s

– Wetterfest und somit ideal für den Outdoor-Einsatz

– Unterstützt Verschlüsselungs-Standards: WPA2, WPA3 und WPS

– PoE zur Stromversorgung über Netzwerkkabel

– 2 Antennen mit 4 (2,4 GHz) und 6 (5 GHz) dBi-Signalstärke: bis 150 m Reichweite

– Als Access-Point und Repeater einsetzbar

Der Outdoor-WLAN-Repeater von 7links ermöglicht die Erweiterung bestehender WLAN-Netze mit hoher Reichweite und Geschwindigkeit. Durch die Nutzung des modernen Wifi-6-Standards und einer Datenrate von bis zu 3.000 Mbit/s kann eine zuverlässige Verbindung über Distanzen von bis zu 150 Metern erreicht werden.

Das wetterfeste Gehäuse mit Schutzklasse IP65 garantiert einen zuverlässigen Betrieb bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Geeignet für die Installation im Garten, auf Terrassen und anderen Außenbereichen.

Die Datensicherheit wird durch die Unterstützung von WPA3- und WPA2-Verschlüsselung gewährleistet. Die Inbetriebnahme erfolgt komfortabel über die WPS-Funktion per Knopfdruck, was den Installationsaufwand deutlich reduziert.

Die Stromversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE), so dass keine separate Stromleitung benötigt wird. Dies ermöglicht eine einfache Installation auch an exponierten oder schwer zugänglichen Stellen.

– Als Access-Point und Repeater einsetzbar

– Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 GHz, mit WiFi-6-Unterstützung

– Hohe Netzwerk-Geschwindigkeiten mit bis zu 3.000 Mbit/s: 2,4 GHz bis 574 Mbit/s und 5 GHz bis 2.402 Mbit/s

– 2 leistungsstarke Rundstrahlantennen: mit 4 dBi (2,4 GHz) und 6 dBi (5 GHz) Signalstärke

– Reichweite: bis zu 150 m (freies Feld im 5-GHz-Band)

– Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n

– Unterstützte Verschlüsselungs-Standards: WPA2, WPA3-Mix, WPS

– Reset-Taste zum Zurücksetzen des Repeaters auf Werkseinstellungen

– Wetterfest: IP65

– Stromversorgung: per PoE (PoE-Netzteil für 230-Volt-Anschluss enthalten), optional direkt über Netzwerkkabel (PoE über RJ-45 / LAN-Port)

– Maße: 240 x 100 x 54 mm, Gewicht: 916 g

– Repeater WLR-1260 inklusive 2 Antennen, PoE-Netzteil, RJ-45-Kabel, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107447669

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5716-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5716-1131.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/RdGMiS3Jejy3sY2

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.