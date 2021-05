7links Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-700.slr

Schnell installierte Überwachung für den Outdoor-Bereich: völlig kabelfrei

– Kabelfrei dank Akku mit Solarladung für bis zu 18 Monate Laufzeit

– PIR- und Radarsensor für Objekt-Erkennung auch durch Hindernisse

– Pan-Tilt-Funktion für 360° Rundum-Abdeckung

– Unterscheidet zwischen Person und anderen beweglichen Objekten

– Kostenlose App mit weltweitem Zugriff

– Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation

Das Grundstück bestens im Blick behalten: Der Überwachungskamera entgeht per Bewegungssensor nichts und niemand! Dank Radarsensor auch durch Hindernisse hindurch. Und sogar im Dunkeln hat sie dank automatischer Nachtsicht in bis zu 30 Metern ein wachsames Auge!

Autarker Betrieb: Das integrierte Solarpanel lädt den Akku bei Sonnenschein permanent auf. So kommt sie bei ausreichend Licht ohne externes Laden aus!

Per App “ELESION” die Kontrolle behalten – auch weltweit: Alle Funktionen direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. Sich z. B. informieren lassen bei Bewegungen vor der Kamera.

Mit Gegensprech-Funktion: Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher Familie, Freunde und Gäste über das Smartphone willkommen heißen. Und Einbrecher schreckt man so zusätzlich ab!

Das Smart Home automatisieren: Auch andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern – direkt über das Smartphone! Geräte miteinander vernetzen: Das Wohnzimmerlicht zum Beispiel einschalten lassen, wenn die Überwachungskamera von 7Links eine Bewegung registriert.

– Vollkommen kabelfreier Betrieb: dank Akku mit Solarladung

– Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (1080p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 95°, Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/2,8

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 355° vertikal und 105° horizontal

– 145°-PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, bis 10 m Reichweite

– Unterstützender Radar-Sensor für Objekt-Erkennung auch durch Hindernisse

– Schnelle Reaktionszeit: nur 0,2 Sekunden zwischen Objekt-Erkennung und Aufnahme

– Personen-Erkennung aktivierbar: unterscheidet zwischen Person, Tier und anderen

beweglichen Objekten

– Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 30 m Reichweite

– Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung und

Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, mit weltweitem Zugriff

– Automatische Funktionen programmierbar, z. B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit

installierter App

– Wetterfestes Gehäuse: IP66

– Farbe: weiß

– Leistungsaufnahme: ca. 4 Watt

– Integrierter LiPo-Akku mit 14.400 mAh für bis zu 18 Monate Laufzeit, lädt per Solarpanel

– Optional auch per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) ladbar: ideal für die kalte Jahreszeit

mit wenig Sonnenschein

– Maße: 140 x 105 x 96 mm, Gewicht: 1.050 g

– Full-HD-Überwachungskamera IPC-700.slr inklusive Solarpanel, USB-Stromkabel,

Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386821

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5034-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5034-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/WeBJGEpo

