7links WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-920

Überwachung rund um die Uhr durch Fensterglas

– Kompakte Fenster-Kamera mit 3-MP-Sensor für hohe 2K-Auflösung

– Klare Nachtsicht in Farbe durch Black-Light-Sensor

– Automatische Aufnahme dank Personenerkennung auf microSD-Karte bis 128 GB

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

– Mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion

– Einfache Montage per Klett-Pad an Fenster, Aquarium, Vitrine, Büro-Glaswand uvm.

2K-Bildqualität mit 3 Megapixeln: Die IP-Fenster-Kamera von 7links liefert Aufnahmen mit 3 Megapixeln durch Fensterscheiben hindurch. Die hohe Auflösung ermöglicht die Erkennung von Gesichtern und Details auch bei Zoomfunktion und eignet sich für die Überwachung von Eingangsbereichen oder Gärten.

Farbige Nachtsicht: Die Sensortechnik ermöglicht farbige Nachtsichtaufnahmen statt monochromer Bilder. Bewegungen werden auch nach Sonnenuntergang in Farbe dargestellt.

Bewegungs- und Personenerkennung: Die Kamera unterscheidet zwischen Personen und anderen Bewegungen wie wehenden Blättern. App-Benachrichtigungen erfolgen ausschließlich bei erkannten Personen, wodurch Fehlalarme reduziert werden.

Fernzugriff per App „ELESION“: Die App „ELESION“ bietet weltweiten Zugriff auf Livebilder und Aufzeichnungen. Einstellungen lassen sich anpassen und der Kamerazugriff mit mehreren Nutzern teilen. Die Personenerkennung löst automatische Benachrichtigungen aus.

USB-Stromversorgung und Klett-Montage: Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Kabel für kontinuierlichen Betrieb ohne Batteriewechsel. Die Kamera wird per Klett-Pad an Fensterscheiben befestigt.

– 3-MP-Sensor für hohe 2K-Videoauflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p) mit 15 Bildern/Sekunde

– Bildwinkel: ca. 100° Weitwinkel

– H.265-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherbedarf

– Einschaltbare Personenerkennung: löst die Aufnahme aus, wenn die Kamera eine menschliche Bewegung registriert

– Black-Light-Sensor für Nachtsicht in Farbe

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– 2-Wege-Kommunikation dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Einfache Peel-and-Stick-Montage mit Klett-Klebepad

– Ideal für Fenster, Aquarium, Büro-Glaswand, Vitrine u.v.m.

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 56 x 56 x 36 mm, Gewicht: ca. 40 g

– 2K-Fenster-Kamera IPC-920 inklusive 2x selbstklebende Klett-Pads, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die 7links WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-920 mit 2K, 3 MP, App, Nachtsicht in Farbe und USB ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5882-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

7links 2er-Set WLAN-IP-Fenster-Kamera 2K, 3 MP, App, Farb-Nachtsicht, USB

Preis: 56,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5883-625

