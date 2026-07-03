7links WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-935 mit 2K, 4 MP, App

Am Fenster oder einer Scheibe anbringbar und auch im Winkel zum nach oben oder unten Filmen

• 4-MP-Sensor für hohe 2K-Videoauflösung: 2560 x 1440 Pixel (2K 1440p)

• Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

• Dualband-WLAN für stabilere und schnellerer Verbindung: 2,4 und 5 GHz

• Black-Light-Sensor für Nachtsicht in Farbe

• Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart und Personenerkennung

• Winkel-Aufsatz zum Filmen nach oben oder unten

Direkt an Glasscheiben anbringbar – und ausrichtbar: Das magnetische Klebepad wird einfach an die Fensterscheibe geklebt und die WLAN-IP-Fenster-Kamera von 7links daran geheftet – schon wird sichtbar, was sich im Vorgarten oder im Eingangsbereich tut. Die Kamera soll schräg nach oben oder unten filmen? Kein Problem! Dafür wird die Kamera einfach in den Winkel-Aufsatz eingesetzt und dieser an die Scheibe geklebt. So lässt sich die Kamera gezielt nach oben oder unten ausrichten und genau der Bereich erfassen, der wichtig ist. Die Kamera kann auch an Aquarien, Vitrinen oder Glastrennwänden montiert werden – ganz nach Bedarf.

Stabile Verbindung per Dualband-WLAN: Die Fenster-Kamera IPC-935 verbindet sich flexibel mit dem 2,4- oder 5-GHz-WLAN. So wird von einer schnellen Datenübertragung und einer stabilen Verbindung profitiert – selbst, wenn mehrere Geräte gleichzeitig im Netzwerk aktiv sind. Über die kostenlose App „ELESION” kann jederzeit auf das Livebild zugegriffen, Einstellungen vorgenommen oder smarte Szenen für automatisierte Abläufe erstellt werden.

Scharfe 2K-Aufnahmen bei Tag und Nacht: Dank 4-Megapixel-Sensor liefert die neue Fenster-Kamera detailreiche Videos in hoher 2K-Auflösung. Gesichter, Bewegungen und kleine Details werden so deutlich klarer erkannt als bei herkömmlichen Full-HD-Kameras. Auch nachts wird mehr gesehen! Denn bei Dunkelheit werden farbige Bilder aufgenommen, sodass eine realistische Darstellung der Umgebung für eine bessere Orientierung sorgt.

Automatische Aufnahmen bei Bewegung: Sobald sich im Sichtbereich etwas bewegt, wird die Aufnahme von selbst gestartet. So entgeht kein wichtiger Moment. Auf Wunsch kann zusätzlich die Personenerkennung aktiviert werden. Dann reagiert die Kamera nur auf menschliche Bewegungen und unnötige Aufnahmen durch andere Auslöser, wie fahrende Autos oder herumstreunende Katzen, werden reduziert.

• 4-MP-Sensor für hohe 2K-Videoauflösung: 2560 x 1440 Pixel (2K 1440p) mit 15 Bildern/Sekunde

• Bildwinkel: 120° Weitwinkel

• H.265-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

• Dualband-WLAN für stabilere und schnellerer Verbindung: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)

• Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

• Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

• Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

• Black-Light-Sensor für Nachtsicht in Farbe

• Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart (Erfassung per Bildsensor)

• Personenerkennung zuschaltbar: unterscheidet auf Wunsch zwischen Mensch, Tier und anderen beweglichen Objekten und löst nur dann Alarm aus, wenn Person erkannt werden

• Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion (2-Wege-Kommunikation) und Aufnahmen mit Ton

• Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

• Einfache Peel-and-Stick-Montage mit Magnet-Klebepad

• Selbstklebender Winkel-Aufsatz zum Filmen im Winkel nach oben oder unten: Kamera einfach einsetzen

• Ideal für Fenster, Aquarium, Büro-Glaswand, Vitrine u.v.m.

• 1/4″-Stativgewinde zum Aufstellen per Stativ (bitte dazu bestellen)

• Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

• Länge USB-Stromkabel: 2 m

• Maße: 55 x 47 x 35 mm, Gewicht: ca. 56 g

• Fenster-Kamera IPC-935 inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A), selbstklebendem Winkel-Aufsatz, 2 verschieden großer Magnet-Klebepads, 4 selbstklebender Kabelclips und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107486613

Die 7links WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-935 mit 2K, 4 MP, App, Dual-WLAN, Farb-Nachtsicht ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7078-625 zum Preis von 36,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/8485B6ikyqneSn8

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