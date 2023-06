7links WLAN-IP-Kamera IPC-475.track, Pan/Tilt, 2K

Überwacht auch große Bereiche: dank Personen-Erkennung und Nachverfolgung

– Videos in hochauflösendem 2K mit 2304 x 1296 Pixeln

– Unterscheidet auch zwischen Personen und anderen Objekten

– Privatsphäre-Modus für Überwachungs-Pause durch Linsenabdeckung

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff und mehr

– Anruf-Funktion von der Kamera an die App

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Überwacht selbstständig: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die WLAN-IP-Überwachungskameras mit Objekt-Tracking & App automatisch auf, sobald sich in ihrem Blickfeld etwas bewegt. Dank zuschaltbarer Personenerkennung werden Fehlalarme z.B. durch Haustiere reduziert. Die Kamera von 7links löst nur dann Alarm aus, wenn sie eine Person erkennt.

Lässt niemanden entkommen: Der Überwacher folgt auf Wunsch automatisch Bewegungen von Personen und anderen Objekten im Bild. Er schwenkt dabei horizontal um bis 355° und vertikal um bis 90°. So deckt der Überwachungshelfer 360° eines Raumes ab – und damit jede Ecke in Wohnzimmer, Büro oder Lagerraum.

Hochauflösende Aufnahmen in 2K – auch bei Nacht: Mit eingelegter Speicherkarte nimmt die Kamera selbstständig auf, sobald sich etwas in ihrem Blickfeld bewegt. Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchten Infrarot-LEDs das Bild zusätzlich aus. So nimmt der Sicherheits-Experte sogar das auf, was sich im Dunkeln tut!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Man sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität! Man kann sich live ins Bild einschalten oder nutzt die Gegensprech-Funktion u.v.m.

Das bestehendes Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte zuhause, die man per entsprechender App steuert – dann haben wir eine gute Nachricht: Unsere ELESION-Geräte sind mit dem Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuern man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Überwachungsfreie Privatsphäre schaffen: Wenn man anwesend ist, aktivieren man einfach den Privatsphäre-Modus. Schon wird das Kamera-Objektiv verdeckt und die Kamera überwacht erst dann wieder, wenn man es wünscht. Und dies bei Bedarf auch nach Zeitplan!

– Videos in hochauflösendem 2K mit 2304 x 1296 Pixeln (1296p)

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung

– Intelligente Personen-Erkennung: unterscheidet für die Aufnahme auf Wunsch zwischen Personen und anderen beweglichen Objekten

– Nachlaufend: folgt erkannten Objekten automatisch und hält Personen im Bild

– 360°-Rundum-Sicht: dreht horizontal um 355° und schwenkt vertikal um 90°

– Nachtsicht dank Infrarot-LEDs mit bis zu 10 Metern Reichweite

– Aktivierbare Geräuscherkennung für noch genauere Benachrichtigung, z.B. bei Alarm eines Rauchmelders oder einer Alarmanlage

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, Live-View, Anschauen der Aufnahmen und Push-Nachrichten bei Kamera-Aktivierung

– Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation: mit Taste an der Kamera für Anruf-Funktion an die App

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– ONVIF-kompatibel: nach internationalem Standard, für Fernzugriff auch über Internet per Browser

– Privatsphäre-Modus: Kamera dreht sich zur Basis, sodass das Objektiv für eine Überwachungspause verdeckt wird

– Videokompression: H.265 für hochauflösende Videos bei geringem Platzbedarf

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Leistungsaufnahme: 5 Watt

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 64 x 121 mm, Gewicht: 262 g

– IP-Überwachungskamera IPC-475.track inklusive USB-Stromkabel, Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411882

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5378-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5378-1340.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/jAb7fRGCHbdqWrc

