8-Figure Award für Marvin Baumann und Janis Dickemann

Im Jahr 2023 haben Marvin Baumann und Janis Dickemann etwas erreicht, was in der Welt des Online-Marketings fast niemandem gelingt: Sie wurden nicht nur einmal, sondern gleich dreimal mit dem 8-Figure Award ausgezeichnet. Dieser Preis, vergeben von der renommierten Softwarefirma ClickFunnels, zeichnet Einzelpersonen oder Teams aus, die es geschafft haben, mit einer einzigen Website mehr als 10 Millionen Dollar Umsatz zu generieren. Es ist ein unbestreitbares Zeichen ihres Genies im Online-Marketing, eine Leistung, die nur wenige erreichen und die als die höchste Anerkennung in dieser Branche gilt.

Marvin und Janis begannen ihre Karriere im E-Commerce, spezialisierten sich auf Marketingstrategien für Online-Shops und erweiterten ihr Portfolio bald über die Grenzen des E-Commerce hinaus. Ihr Können und Erfahrung im Marketing wird in der Geschäftswelt geschätzt und ermöglicht es ihnen, sich an einer Vielzahl von Unternehmen und Projekten zu beteiligen, die sie gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner und Mentor aufbauten und skalierten.

Von ihrem Standort in Dubai aus, wohin sie 2021 zogen, leiten Marvin und Janis ihre globalen Projekte. Dubai bietet nicht nur eine strategisch vorteilhafte Lage für ihr florierendes Geschäft, sondern spiegelt auch den globalen Anspruch und die Vision wider, die sie für ihr Unternehmen haben. Ihre Fähigkeit, vorausschauend zu denken und sich schnell an die sich ständig ändernden Gegebenheiten des Online-Marketings anzupassen, hat sie zu wahren Meistern ihres Fachs gemacht.

Der 8-Figure Award ist für Marvin und Janis mehr als nur eine Trophäe; er ist ein Beweis für ihre Hingabe, Kreativität und ihr tiefes Verständnis des Online-Marketings. Ihre Strategien sind fein abgestimmt und kreativ, was ihnen ermöglicht hat, in einer Branche, die von stetigem Wandel geprägt ist, an der Spitze zu bleiben. Sie verstehen es meisterhaft, Marken zu positionieren und Personen und Firmen zu Königen zu machen.

Ihr Erfolg im Online-Marketing ist nicht nur das Ergebnis ihrer Fähigkeiten, sondern auch ihrer einzigartigen Herangehensweise an Geschäft und Kommunikation. Marvin und Janis selbst bringen es auf den Punkt: „Unser Stil ist nicht für jeden. Wir pushen, wenn wir Potenzial sehen. Wir helfen, wo Hilfe nötig ist. Wir sagen das, was wir sehen. Wir sind direkt. Manche mögen unseren Ansatz nicht. Diejenigen, die uns kennen, tun es. Denn eine Sache ist klar: Wir müssen uns an die sich ändernden Zeiten anpassen und trotzdem an unveränderlichen Prinzipien festhalten.“

–

Kontakt

Marko Freud Freier Journalist

Marko Freud

– –

– –

–

–



http://www.markofreud.com

Bildquelle: Eterna Ventures