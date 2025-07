80.000 LKW-Fahrer fehlen – So finden Sie die Besten in nur 48 Stunden!

Stoppen Sie den Fahrermangel: Wie F.A.I.R. Ihr Recruiting revolutioniert

Hamburg im Juli 2025 – Wussten Sie, dass in Deutschland aktuell über 80.000 LKW-Fahrer fehlen und jedes Jahr etwa 2.500 neue Stellplätze benötigt werden, um den Bedarf zu decken? Der Fahrermangel ist eine der größten Herausforderungen für Transportunternehmen. Doch mit dem F.A.I.R. Recruiting-Konzept von Pesbe GmbH können die Kunden diese Krise in eine Chance verwandeln. Das innovative System wurde von Tobias Stancke, einem Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Transportbranche, entwickelt und ist darauf ausgelegt, qualifizierte Fahrer schnell und effizient zu finden. Hier mehr über das innovative System von der Pesbe GmbH erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Das F.A.I.R.-Konzept (Finden, Ansprechen, Identifizieren, Rekrutieren) nutzt gezielte Strategien, um genau die Fahrer anzuziehen, die ein Unternehmen braucht. Anstatt auf ineffektive Stellenanzeigen zu setzen, die oft hohe Streuverluste verursachen, spricht Pesbe GmbH potenzielle Bewerber direkt und individuell an – auch die, die nicht aktiv auf Jobsuche sind. Über 90 % der Kunden von der Pesbe GmbH berichten, dass sie innerhalb von 48 Stunden erste Bewerbungen von geprüften Kandidaten erhalten. Ein Kunde aus Hamburg stellte so in nur zwei Wochen vier qualifizierte Fahrer ein, die perfekt zu seinem Anforderungsprofil passten.

Man kann die Kosten von unbesetzten Touren – etwa 10.000 EUR Rohertragsverlust pro Monat – mit der Lösung von der Pesbe GmbH vergleichen, die den Kunden für einen Bruchteil dieser Summe zuverlässige Fahrer liefert. Sie füllen lediglich ein kurzes Formular aus, und das Team übernimmt den Rest – von der Bewerberauswahl bis zur Vorstellungsgesprächsvorbereitung. Mit F.A.I.R. sparen die Kunden nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Pesbe GmbH bietet ihnen eine verlässliche, transparente und kosteneffiziente Lösung. Die Kunden, darunter mittelständische Speditionen und Logistikunternehmen, schätzen die persönliche Betreuung und die diskrete Ansprache potenzieller Fahrer. Starten Sie jetzt mit einer unverbindlichen Anfrage und beenden Sie den Fahrermangel in Ihrem Unternehmen! Mehr erfahren und jetzt durchstarten https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

