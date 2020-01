856 Geschäftsempfehlungen und über 1,2 Millionen Euro Umsatz im BNI-Unternehmerteam (Freiburg – Schauinsland Chapter)

2019 gelang es dem BNI-Unternehmerteam Schauinsland in Freiburg 856 Empfehlung und insgesamt 1.247.922 Euro durch Empfehlungen zu erwirtschaften

Jeden Mittwoch um 7.00 Uhr treffen sich ca. 45 Unternehmerinnen und Unternehmer, darunter auch Mitglieder aus anderen Netzwerkgruppen, sowie zahlreiche Besucher, die ebenfalls Ihr Gewerbe vorstellen können. Ganz getreu dem Motto „Wer gibt, gewinnt!“. Grundlage dieser provisionsfreien Empfehlung ist Vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht durch regelmäßige Treffen, Zweier-Gespräche und gemeinsamen Veranstaltungen.

BNI steht für Business Network International. Diese Organisation bietet Unternehmern und Geschäftsleuten eine Plattform für professionelles Netzwerken. Der einzige Zweck der Treffen liegt darin, neue Kunden zu gewinnen. Das besondere an BNI ist, dass in jeder Gruppe (Chapter) unterschiedliche Berufssparten vertreten sind, jede Berufssparte allerdings nur ein Mal.

Dieses strategische Empfehlungsmarketing bewährt sich schon seit 30 Jahren weltweit. Inzwischen gehören der Organisation mehr als 241.000 Mitglieder in 71 Ländern mit 8.621 Unternehmerteams an. In der D-A-CH-Region gaben die Teilnehmer 512.000 Empfehlungen weiter. Diese führten zu einem zusätzlichen Umsatz in Höhe rund einer Milliarde Euro.

Das Schauinsland BNI-Unternehmerteam trifft sich freitags von 7.00 bis 8.30 Uhr im Gasthaus Schützen. Besuchen auch Sie uns und lernen Sie neue Kontakte für mehr Umsatz in Ihrem Unternehmen kennen. Weitere Informationen unter https://bni-suedwest.de/chapter-schauinsland-freiburg/de/index

Über BNI

BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 8.621 Unternehmerteams in 71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist ein absolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk.

