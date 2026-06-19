8,8-Millionen-Euro-Projekt: Richtfest für zwei neue Parkhäuser am Weissenhäuser Strand

19. Juni 2026 – „Gestern haben wir im Kreise von rund hundert geladenen Gästen das Richtfest für unsere beiden neuen Parkhäuser gefeiert. Nach mehreren Jahren intensiver Planung freuen wir uns jetzt sehr, dass dieses Vorhaben nun Realität wird“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Damit ist ein zusätzlicher Markstein in der erfolgreichen Bautätigkeit der letzten Jahre erreicht. Zukünftig stehen auf ca. 14.300 m² Parkfläche 584 Stellplätze mit Außenanlage und Standflächen für Reisebusse bereit. Das Investitionsvolumen beträgt 8,8 Mio. Euro. Mit den neuen Parkhäusern wird ein weiterer wichtiger Bedarf gedeckt: zusätzliche Parkkapazitäten für die stetig steigende Zahl an Gästen. Mit rund 905.000 Übernachtungen im Jahr 2025 erreichte der Ferienpark ein Rekordjahr. Mit der Fertigstellung im Sommer 2026 wird die Anzahl der Stellplätze im Ferien- und Freizeitpark von bisher 1.400 auf insgesamt 1.800 steigen – eine notwendige Grundlage für zukünftiges Wachstum. Außerdem wird in den Parkhäusern eine E-Ladestation für Elektrofahrzeuge eingerichtet.

„Es entsteht weit mehr als nur ein Gebäude aus Beton und Stahl. Dies ist ein wichtiger infrastruktureller Baustein für die Zukunft des Weissenhäuser Strands und eine spürbare tägliche Erleichterung für unsere Gäste. Denn so können sie zukünftig noch entspannter anreisen. Ein so großes Bauvorhaben ist nur durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter möglich. Unser besonderer Dank gilt allen Handwerkerinnen und Handwerkern, die mit großem Engagement und bei jedem Wetter hervorragende Arbeit leisten“, so David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Die Gäste hatten die Gelegenheit, die Parkhäuser im Rahmen einer Führung zu besichtigen und sich vor Ort einen Eindruck vom Baufortschritt und den kommenden Meilensteinen des Projekts zu verschaffen. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

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Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand