8Pack Frame R8: Der ultimative Gaming-PC an deiner Wand

Ab sofort bei Caseking!

Berlin, 23.03.2021

Ian “8Pack” Parrys neueste Kreation! Der Frame R8, in Kooperation mit Creative Solutions For Gamers entwickelt und von 8Pack persönlich bis zur Perfektion getunt, ist ein so schöner PC, dass er einfach einen Platz an deiner Wand verdient. Erstmals setzt der vielfach prämierte Tuner und mehrfache Weltrekordhalter dabei komplett auf AMD und holt das Optimum aus den handverlesenen Komponenten heraus. Das Ergebnis überzeugt sowohl optisch als auch in Sachen roher Leistung auf ganzer Linie. Jetzt bei Caseking bestellen!

Beim Frame R8 setzt 8Pack erstmals komplett auf AMD und verbaut sowohl eine GPU als auch eine CPU von Team Red. Genau genommen setzt er auf einen Ryzen 9 5900X, dessen 12 Kerne auf 4,7 GHz übertaktet sind, und eine Radeon 6800 XT, übertaktet auf 2.650 MHz. Grund genug, dem Frame R8 inklusive Kabel-Sleeves und Mayhems Kühlflüssigkeit ein rotes Farbschema zu verpassen.

Das maximal mögliche Overclocking von Prozessor und Grafikkarte kann dabei ohne Rücksicht auf zu hohe Temperaturen erfolgen, denn 8Pack versieht das Frame R8 System mit einem enorm kräftigen Wasserkühlungs-Kreislauf, der dermaßen hohe Cooling-Reserven mit sich bringt, dass die Komponenten nie ins Schwitzen kommen. Die perfekten Gehäuse für solch große flüssig gekühlte Rechner steuert Creative Solutions For Gamers mit dem wandmontierten Gehäuse The Crow bei

Der Frame R8 verkörpert 8Packs Qualitätsbewusstsein. CPU und GPU von AMD sind auf dem hochgeschätzten ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero verbaut. Dazu gesellen sich 32 GB des DARK PRO x 8PACK DDR4-Arbeitsspeichers mit 3.600 MHz von Team Group sowie zwei schnelle, 1 TB große Samsung 980 Pro NVMe-SSDs. In Sachen Leistung werden hier wirklich keine Kompromisse gemacht.

Die Specs und Features des Frame R8 im Überblick:

-Handselektierte und übertaktete Komponenten von Ian “8Pack” Parry persönlich

-AMD Ryzen 9 5900X CPU übertaktet auf 4,6 GHZ

-AMD Radeon RX 6800 XT übertaktet auf 2.650 MHz

-32 GB 3600 MHz Team Group x 8PACK Dark Pro Arbeitsspeicher

-ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero X570-Mainboard

-Zwei 1 TB große Samsung 980 PRO NVMe-SSDs

-850 Watt starkes Netzteil von ASUS mit individuell gesleevten Kabeln

-Creative Solutions For Gamers: “The Crow” Gehäuse

-Custom Wasserkühlung mit Komponenten von EKWB

-Mayhems Kühlflüssigkeit in Rot

-Aquaero-Lüftersteuerung von Aquatuning

Planung und Konstruktion eines waschechten 8Pack-PCs sind ein langer und beschwerlicher Prozess, an dessen Ende ein wahrlich maßgeschneiderter Superrechner steht. Die Kombination aus handverlesenen Komponenten und jahrelanger Erfahrung an der Weltspitze der Übertakter-Szene ermöglichen es 8Pack, monumentale Rechner jenseits jeden Standards hervorzubringen.

Unübertroffen und einzigartig, mit überragender Performance – etwas, das man nie zuvor im Markt der System-Integration gesehen hat! Gemacht für den extremen Enthusiasten, der nach maximaler Power lechzt und dafür die Handwerkskunst benötigt.

Der eigens für den Frame R8 entwickelte Transportkoffer sorgt dafür, dass er unbeschadet bei dir ankommt.

Das 8Pack Systems 8Pack Frame R8 bei Caseking:

http://www.caseking.de/8Pack-FrameR8

Der Frame R8 ist ab 9.799,90 Euro ab sofort bei Caseking bestellbar und wird dann einzeln für dich zusammengebaut. Dabei können gerne deine individuellen Modifikationswünsche und Änderungsvorschläge berücksichtigt werden.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

