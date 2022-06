8Pack Meteoroid MK2 – Maximal Custom

Jetzt neu bei Caseking!

Der Meteoroid MK2 bietet einfach mehr Custom! In diesem maßgeschneiderten Highend-SFX-Monster von OC Legende Ian „8Pack“ Parry ist wirklich fast nichts von der Stange. Das ganze Gehäuse wird nach Wunsch aus eigens angefertigten Acryl-, Kohlefaser- und Aluminumteilen zusammengesetzt. Auch die verbauten Komponenten sind alles andere als gewöhnlich, sondern handverlesen und fachmännisch an die Grenzen des technisch machbaren übertaktet. Unter Kontrolle gehalten wird die geballte Kraft von einer perfekt abgestimmten Custom-Wasserkühlung inklusive exklusiver 8Pack Ditroplates und zwei 360 mm Radiatoren. Selten wurde so viel Power auf so wenig Raum komprimiert.

Der 8Pack Meteoroid MK2 ist ein Custom-Gehäuse im Mini-ITX-Format und bis zum Rand vollgestopft mit der neuesten Hardware von AMD, NVIDIA und ASUS. Das Gehäuse des Meteoroid MK2 wird von Overclockers UK hergestellt und ist in drei Materialien erhältlich. Du hast die Wahl zwischen Acryl, Kohlefaser oder Aluminium. Die einzelnen Bestandteile können dabei nach Belieben aus den drei Materialien zusammengestellt werden.

Die Optik des Meteoroid MK2 mit aufgedrucktem Schaltkreis-Design ist futuristisch geprägt. Dazu passt sowohl die blaue RGB-Beleuchtung als auch die passend gemischte Kühlflüssigkeit. Die unzähligen Details wie die mit 8Pack-Logo versehenen Distroplates oder das maßgeschneiderte Wasserkühlungssystem werden Plexiglas-Seitenwand spektakulär in Szene gesetzt.

Die Features des 8Pack Cryocube im Überblick:

Speziell angefertigtes 8Pack Meteoroid-Gehäuse

Von OC-Champion 8Pack handselektiert und übertaktete Komponenten

AMD Ryzen 9 5900X CPU mit dynamischer Übertaktung für maximale Leistung

Asus ROG Crosshair VIII Impact Mini-DTX Mainboard

Übertaktete Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB GDDR6X

Corsair Vengeance RGB Pro 64 GB DDR4 3.600 MHz Dual Channel RAM

WD Black SN850 1 TB NVMe-SSD Samsung und 4 TB 870 QVO SATA-SSD für massig schnellen Speicherplatz

Custom Wasserkühlung mit zwei Radiatoren

Handgeflochtene Pexon-Kabel nach Wunsch

Herausragendes Merkmal des Meteoroid MK2 ist sein spezieller Wasserkühlungskreislauf. 8Pack Marken-Distroplates aus hochwertigem Acetal, eine D5-Pumpe und zwei 360-mm-Radiatoren halten die High End-Komponenten unter Kontrolle. Darüber hinaus sorgen die sechseckigen Belüftungsöffnungen an der Vorderseite und sechs Noctua-Hochleistungs-PWM-Lüfter für einen phänomenalen Luftstrom, der sich mit dem Aquero-Fan-Controller steuern lässt.

Die NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti profitiert ordentlich von der Custom-Wasserkühlung und ist damit bestens gerüstet für Raytracing, Auflösungen bis 8K und satte Gaming-Performance mit hohen Bildraten.

Die von der 8Pack-Lieblingsmarke Pexon verwendeten Kabel wurden alle einzeln von Hand geflochten und farblich an das System angepasst.

Der 8Pack Meteoroid MK2 ist jetzt für 9.499,90 Euro bei Caseking bestellbar und wird dann eigens für dich in England nach deinen Vorgaben zusammengebaut. Dabei können gerne deine individuellen Modifikationswünsche und Änderungsvorschläge berücksichtigt werden. Nimm dafür einfach vor dem Bestellen Kontakt mit dem King Mod Service auf, um deinen Meteoroid MK2 exakt auf dich anzupassen.

Alle Informationen zum 8Pack Meteoroid MK2 findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/8pack-meteoroid-mk2

