90 Mio. EUR Investitionen in Thüringen durch Bürgschaften

Bürgschaftsbank Thüringen veröffentlicht Zahlen des Geschäftsjahres 2020

Im Jahr 2020 wurden trotz Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen knapp 90 Mio. EUR Investitionen mit Unterstützung der Bürgschaftsbank Thüringen ermöglicht. Dabei wurden 216 Bürgschaften und Garantien für Unternehmen und Freiberufler übernommen. Das Gesamtvolumen beträgt im Jahr 2020 49,1 Mio. EUR, was einer Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit den Bürgschaften wurden 460 Arbeitsplätze neu geschaffen und weitere 3.136 Arbeitsplätze in Thüringen gesichert.

Um kleinen und mittleren Unternehmen bei der Krise Unterstützung bieten zu können und Liquidität zu sichern, hat die Bürgschaftsbank schon im ersten Lockdown 2020 ihre Fördermöglichkeiten erweitert und verbessert. So wurde die Bürgschaftsobergrenze bei einer klassischen Bürgschaft auf 2,5 Mio. EUR heraufgesetzt. Bei Bürgschaften ohne Bank wurde der Maximalbetrag auf 250.000 EUR angehoben. Außerdem erhöhten sich auch die Bürgschaftsquoten. Bei Expressbürgschaften mit einer schnellen Entscheidung innerhalb von 24 Stunden konnten bis Ende 2020 bis zu 450.000,- EUR Bürgschaftshöhe beantragt werden.

Weitere Informationen zu den Bürgschaftsangeboten und den aktuellen Corona-Hilfsmaßnahmen auch auf der Webseite.

Vergabe von Bürgschaften als Sicherheit für Finanzierungen bei Banken und Sparkassen. Diese gelten für diverse Finanzierungsanlässe und -zwecke. Das Bankrisiko wird durch die Bürgschaft zum Großteil gesenkt und die Kreditvergabe damit erleichtert. Egal ob Gründungen, Investitionsvorhaben oder Nachfolgefinanzierungen. Oft stehen Unternehmen vor der Herausforderung ihr wirtschaftlich sinnvolles Projekt mangels ausreichendem Eigenkapital oder fehlender Sicherheiten umzusetzen. Die Bürgschaftsbank steht bei diesen Problemen als starker Partner zur Seite und ersetzt die Lücke mit einer werthaltigen Sicherheit – der Bürgschaft.

