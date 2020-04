95.5 Charivari und Gustavo Gusto sagen GRAZIE

Der Münchener Radiosender und die junge Pizzamarke backen für die Helden des Alltags gemeinsam gratis Pizzen auf

Geretsried/München, 14. April 2020. 95.5 Charivari und die junge Pizzamarke Gustavo Gusto sagen den Helden der Corona-Krise Danke und bringen den Menschen, die es sich verdient haben, eine leckere Pizza vorbei.

Für den DANKE-Bus von 95.5 Charivari können sich noch bis zum 19. April 2020 die Mitarbeiter/innen von allen Organisationen oder Unternehmen bewerben, die unermüdlich für andere da sind. Dies können beispielsweise sein: Krankenhäuser, Waisenhäusern, Pflege- oder Altenheimen, Apotheken, Drogerien, usw. Voraussetzung: Sie müssen sich im Raum München Stadt und Land befinden und bei der Bewerbung unter www.charivari.de/radio/aktionen/danke-bus-munchen-coronavirus/9118695 angeben, warum die Firma/Abteilung unbedingt ein Mittagessen braucht. Charivari-Morgenshow-Moderator Jan Herold sucht die größten Helden aus und schickt dann seinen “DANKE-Bus” mit einem leckeren Mittagessen vorbei.

In dieser Woche wird das Pizzamobil von Gustavo Gusto ( www.gustavo-gusto.de) die Verpflegung übernehmen und für die Helden des Alltags vor Ort ihre frisch aufbacken. Im Angebot sind dabei sechs Sorten von Gustavo-Gusto-Premium-Pizzen: Margherita, Prosciutto e Funghi, Salame, Tonno e Cipolla, Spinaci e Ricotta und Sette Formaggi.

Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizza der Größe einer originalen Restaurantpizza. Die Tomatensauce wird täglich frisch im Unternehmen und nach eigener Rezeptur hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig wird schonend von Hand ausgebreitet und mit feinem laktosefreiem Mozzarella bzw. Ricotta oder Mascarpone sowie nur mit hochwertigen – soweit möglich – regionalen Zutaten belegt. Der Teig hat eine extra lange natürliche Reifezeit und wird auf Schamottestein bei über 400 Grad knusprig vorgebacken. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.

Außerdem legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit. So kommt beispielsweise nur handgeangelter Thunfisch auf die Pizza Tonno e Cipolla. Das Unternehmen ist zudem seit Mai 2019 zertifiziert und trägt als einziger Tiefkühlpizzahersteller in Deutschland die Siegel “Klimaneutrales Unternehmen” und “Klimaneutrales Produkt”.

Weitere Informationen unter www.gustavo-gusto.de, bei Facebook und Instagram.

Über 95.5 Charivari

95.5 Charivari ist Münchens Hitradio und damit der Sender für den aktiven und interaktiven Münchner ab Mitte 20: stylisch-trendig, aber erwachsen, informativ, aber nicht wortlastig, ein angesagtes Großstadtradio mit Herz und Verstand, das gute Laune macht.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Pizzeria-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch – nach italienischem Rezept – mit feinstem Mozzarella und hochwertigen, weitestgehend regionalen Zutaten hergestellt. Das Unternehmen bietet mehrere unterschiedliche Sorten an, die es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland und Österreich zu kaufen gibt. Außerdem gibt es die Produkte auch online via Amazon Fresh und im Rewe Online-Shop. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Geretsried wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

