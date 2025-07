Das unverzichtbare Standardwerk für alle, die einen neuen Gartenpool planen!

Das hochwertige Coffee-Table-Book „99 TRAUMHAFTE GARTENPOOLS“ lässt seine Leser in die faszinierende Welt des privaten Schwimmens im eigenen Garten eintauchen. Dazu zeigt es eine Auswahl von 99 der schönsten Gartenpools, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum – von zurückhaltend gestalteten Naturpools bis hin zu spektakulären Designbecken mit internationalem Flair. Der Bildband versteht sich als stilprägendes Nachschlagewerk für alle, die einen eigenen Pool möchten – sei es schon zur konkreten Designplanung oder vorerst zur ästhetischen Inspiration.

Ziel des Buches ist es, den Gartenpool als architektonisches Highlight und als Ausdruck eines individuellen Lebensstils zu zeigen – als Ort der Entspannung, Bewegung und Gemeinschaft. Anhand von 99 stilvollen Paradebeispielen präsentiert „99 TRAUMHAFTE GARTENPOOLS“ die gestalterische Vielfalt privater Schwimmbäder – mit einem Schwerpunkt auf Projekten aus dem deutschsprachigen Raum sowie einigen ausgewählten internationalen Highlights.

Das bildgewaltige Buch zeigt vorwiegend Gartenpools aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich durch hohe gestalterische Qualität, innovative Techniklösungen und eine stimmige Einbindung in ihre Umgebung auszeichnen. Die Poolanlagen faszinieren zudem durch ihre Lage, ihre Materialien oder ihr Design, wodurch sie besondere Akzente setzen. Jedes auf seine spezielle Art.

„99 TRAUMHAFTE GARTENPOOLS“ richtet sich hauptsächlich an Privatpersonen, die sich mit der Idee eines Gartenpools beschäftigen oder sich für gelungenes Outdoor-Design begeistern, aber auch an ihre Planer und Architekten. Das Buch zeigt die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten – vom schmalen Stadtgartenpool bis zur großzügigen Wasserlandschaft am Hang – und ist zugleich ein ästhetisches Statement für die Bedeutung von Qualität und Gestaltung im eigenen Garten.

In einer Zeit, in der Rückzugsorte und individuelle Freiräume an Bedeutung gewinnen, versteht sich dieses Buch als wichtiger Impulsgeber und umfängliche Ideensammlung. Es lädt dazu ein, den eigenen Garten neu zu denken – als einen Ort, der Wasser, Natur und Lebensfreude vereint. Dabei geht es nicht nur um Form und Funktion, sondern auch um Atmosphäre, Materialien, Licht und die emotionale Wirkung eines Pools.

„99 TRAUMHAFTE GARTENPOOLS“ ist ein Buch für alle, die davon träumen, sich das 100. Projekt – ihren eigenen Pool – zu verwirklichen. Ein Must-have für alle, die das Leben im Garten lieben und Wasser als Element der Entspannung und Vitalität zu schätzen wissen.

Key-Facts:

224 Seiten / 99 Gartenpools / Bildband / 26 x 28,5 cm

ISBN: 978-3-9820504-7-8

Preis: 39,99 EUR

Bestellbar unter www.btshop.de oder im Buchhandel erhältlich.

Fotos/Bildmaterial & Rezensionsexemplar anfordern unter:

www.99books.media/pressebereich-99-books

Über den Verlag:

Das Coffee-Table-Book „99 TRAUMHAFTE GARTENPOOLS“ ist ein Buch von 99 BOOKS, der Buchsparte des BT Verlags. Der BT Verlag ist ein Medien- und Zeitschriftenhaus in München. Die Printprodukte des Verlags sind in ihren Segmenten visuelle, inhaltliche und/oder leistungsbezogene Marktführer. Es wird größter Wert auf die Qualität der Text- und Bildsprache in allen Medien gelegt. Dabei schätzen die Leser vor allem den hohen Nutzwert der Berichterstattung. Wellness, Wohnen, Smarthome, Gesundheit und das gute Leben sind einige der Themenfelder, in denen sich die Publikationen des Verlags – ob Buch, ob Magazin – bewegen.

Kontakt

99 Books /BT Verlag

Florian Hahn

Aidenbachstraße 52a

81379 München

+49 (0)89 45709625



http://www.99books.media/pressebereich-99-books

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.