Ein inspirierendes Standardwerk für die Planung und Gestaltung moderner Spa-Anlagen (Wellnessbereiche) – und für Spa-Fans.

Das hochwertige Coffee-Table-Book „99 WUNDERBARE SPA-DESIGNS“ zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie moderne Spa-Areale in Hotels und Dayspas Erlebnisräume darstellen, die den höchsten Ansprüchen der Gäste gerecht werden. Spa-Fans, Hoteliers, Architekten und Planer bekommen hier ein wegweisendes Werk, das zeigt, was gerade in der Welt der besten Spas topaktuell ist. Das Buch dient als erste Anlaufstelle für Gäste bei der Auswahl ihres Traum-Spas sowie für Profis, die sich um Planung, Umgestaltung und Optimierung von Spa-Bereichen kümmern.

In einer Zeit, in der Hotel-Spas zu einem zentralen Bestandteil des Gästeerlebnisses geworden sind, vermittelt „99 WUNDERBARE SPA-DESIGNS“ die Bedeutung einer durchdachten Planung, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik in den Fokus rückt. Das Buch richtet sich unter anderem an Hoteliers, Architekten und Bauplaner, die den Anspruch haben, die (zukünftigen) Gäste mit einzigartigen Wellness-Oasen zu begeistern, in denen Körper, Geist und Seele gleichermaßen zur Ruhe kommen können. Mit dem Werk erhalten die Leser eine fundierte Inspirationsquelle, um Spas zu schaffen, die durch exzellentes Design, innovative Materialien und moderne Technologie überzeugen.

Das Buch lädt seine Leser auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Spa-Architektur ein, mit herausragenden Projekten aus der D/A/CH-Region – und weit darüber hinaus. Mithilfe von 99 Paradebeispielen werden vielfältige Konzepte – von modernen, minimalistischen Designs bis hin zu luxuriösen, opulenten Spa-Anlagen – vorgestellt. Dieser Bildband zeigt, wie es gelingt, Wellnessbereiche zu gestalten, die den Gästen nicht nur Erholung, sondern ein intensives sensorisches Erlebnis bieten.

„Unser Coffee-Table-Book „99 WUNDERBARE SPA-DESIGNS“ zeigt eindrucksvoll, wie Hotel-Spas heute gestaltet werden können, um die Erwartungen der Gäste zu übertreffen und ein exklusives Wellnesserlebnis zu bieten. Egal, ob es sich um ein kleines Boutique-Hotel oder ein großes Wellnessresort handelt – dieses Buch liefert die vielfältigen Inspirationen, um einen Spa-Bereich auf höchstem Niveau zu planen und umzusetzen“, so die Herausgeber.

„99 WUNDERBARE SPA-DESIGNS“ ist ab sofort im Buchhandel sowie in Onlineshops erhältlich und bietet Hoteliers, Architekten und Planern eine unverzichtbare Orientierungshilfe, um Hotel-Spas zukunftsweisend zu gestalten und ihren Gästen einzigartige Wohlfühlerlebnisse zu bieten. Und Spa-Fans eröffnet es eine Übersicht aktueller Top-Spas rund um die Welt.

Key-Facts:

224 Seiten / 99 Spa-Designs / Bildband / 26 x 28,5 cm

ISBN: 978-3-9820504-3-0

Preis: 39,99 EUR

Bestellbar unter www.btshop.de – oder im Buchhandel erhältlich.

Fotos/Bildmaterial & Rezensionsexemplaranforderung

Über den Verlag:

Das Coffee-Table-Book „99 WUNDERBARE SPA-DESIGNS“ ist ein Buch von 99 BOOKS, der Buchsparte des BT Verlags. Der BT Verlag ist ein Medien- und Zeitschriftenhaus in München. Die Printprodukte des Verlags sind in ihren Segmenten visuelle, inhaltliche und/oder leistungsbezogene Marktführer. Es wird größter Wert auf die Qualität der Text- und Bildsprache in allen Medien gelegt. Dabei schätzen die Leser vor allem den hohen Nutzwert der Berichterstattung. Wellness, Wohnen, Smarthome, Gesundheit und das gute Leben sind einige der Themenfelder, in denen sich die Publikationen des Verlags – ob Buch, ob Magazin – bewegen.

Kontakt

99 Books/BT Verlag GmbH

Florian Hahn

Aidenbachstraße 52A

81379 Bayern

08945709625



http://www.bt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.