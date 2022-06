99,99 % Luft ohne Pollen

Die warmen Monate sind da. Doch so herrlich dies für viele Menschen ist, so schlimm ist es jedoch für Pollen-Allergiker:innen.

Die warmen Monate sind da. Das heißt mehr Freiheit, mehr Fenster auf, mehr Frischluft rein! Doch so herrlich dies für viele Menschen ist, so schlimm ist es jedoch für Pollen-Allergiker:innen! Denn zusammen mit der frischen Luft kommen vor allem auch Pollen und andere Schadstoffe in den Raum. Triefende Nase, juckende oder brennende Augen und Niesattacken sind für die Betroffenen dann wieder an der Tagesordnung. Statistiken belegen, dass zwischenzeitlich jeder fünfte Erwachsene in Deutschland bereits an einer Pollen-Allergie leidet. IDEAL AP PRO-Luftreiniger „Made in Germany“ sorgen für eine Verbesserung des Raumklimas und helfen Allergiker:innen dabei, ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen.

Saubere Luft ist sicherer

Wenn die Pollenbelastung extrem ist und die Pflanzenarten blühen, auf die starke allergische Reaktionen eintreten, ist der Aufenthalt in Innenräumen zu empfehlen. Für Allergiker:innen ist es dabei entscheidend, die Konzentration von Allergenen und Schadstoffen in Räumen zu minimieren. IDEAL Luftreiniger mit HEPA-Filter schaffen hierbei eine optimale Linderung und verwandeln Innenräume in die persönliche Wohlfühl-Oase. Da heißt es für alle Heuschnupfengeplagten: Endlich mal wieder durchatmen!

IDEAL Luftreiniger machen Innenräume zur allergiefreien Zone

Pro Minute atmet jeder Mensch 12 bis 15-Mal und ist täglich mit rund 10.000 Litern Luft in Kontakt. Um die allergieauslösenden Partikel in der Luft deutlich zu reduzieren, filtern die leistungsstarken Ideal AP Pro-Geräte auch extrem feine Teilchen – und dies zu 99,99% (bei einer Größe von 0,2 Mikrometern). Außerdem werden dank der hochwirksamen, mehrstufigen Filtertechnik weitere Partikel und Schadstoffe hocheffektiv und besonders effizient aus der Raumluft entfernt. Dazu zählen Pollen und andere Allergene, Feinstäube, Krankheitserreger, Bakterien, Schimmelsporen, Tierhaare, Zigarettenrauch und sogar chemische Dämpfe und Gerüche. Die Luftqualität wird damit spürbar verbessert. Denn dank der runden Bauform wird die Raumluft optimal angesaugt und die gesamte Filteroberfläche bestmöglich ausgenutzt. Neben idealer Reinigungsleistung sorgen die IDEAL AP PRO-Luftreiniger für einen sehr guten Luftdurchsatz von bis zu 800 m3 pro Stunde. Bei einer Platzierung in der richtigen Raumgröße wird die komplette Raumluft 4 bis 5-Mal pro Stunde umgewälzt.

Gereinigte Luft für besseren Schlaf und mehr Leistungsfähigkeit

Dank der intelligenten Luft-Sensorik werden Gerüche sowie Partikel permanent gemessen und eine optimale Luftqualität ist garantiert. Über das zentrale Bedienelement EASY-TOUCH lassen sich alle Betriebszustände (Automatik, On/Off, Level 1/2/3, Turbo- und Nachtmodus) mit einem Fingertipp komfortabel und intuitiv direkt am Gerät einstellen. Die aktuelle Luftqualität wird dabei mit einem Dreifarb-Code im Bedienelement EASY-TOUCH angezeigt. Im Automatik-Modus stellt sich der Luftreiniger automatisch auf die Veränderungen der Luftqualität ein und passt den Reinigungsmodus und die aktivierte Filterstufe entsprechend an. Außerdem lassen sich viele Modelle der IDEAL AP40 PRO-Serie ebenfalls bequem über eine Fernbedienung steuern – was zusätzlichen Bedienkomfort garantiert.

Für Allergiker ist es sinnvoll, den Luftreiniger Tag und Nacht die Pollen filtern zu lassen. Dadurch ist für einen besseren Schlaf sowie mehr Leistungsfähigkeit am nächsten Tag gesorgt. Die IDEAL AP PRO-Geräte garantieren beste Leistung bei überdurchschnittlich hoher Laufruhe. Die strömungsoptimierte Luftführung und der hocheffiziente Ventilator erzielen auch auf niedrigster Filterstufe einen hohen Luftdurchsatz. Damit eignen sich die Geräte ebenfalls ideal für den Einsatz im Schlaf- oder Kinderzimmer. Wenn es noch leiser sein soll, sorgt der integrierte Nachtmodus für einen ultraleisen Betrieb im Hintergrund und zudem werden dabei alle leuchtenden Anzeigen gedimmt.

Hohe Allergikerfreundlichkeit offiziell bescheinigt

IDEAL Luftreiniger wurden aufgrund ihrer hohen Filterqualität von der europäischen Stiftung für Allergieforschung „ECARF“ als besonders allergikerfreundlich zertifiziert. Diese gemeinnützige Stiftung bescheinigt den IDEAL AP PRO-Geräten im täglichen Betrieb eine messbare Verbesserung der Luft für die angegebene Raumgröße. So werden allergischen Reaktionen, Ermüdungserscheinungen, Kopfschmerzen und verringerter Konzentrationsfähigkeit vorgebeugt. Alle AP PRO-Luftreiniger sind durchgängig – von der Entwicklung bis hin zur Produktion – zu 100% made in Deutschland.

Seit sieben Jahrzehnten werden unter der Marke IDEAL sehr erfolgreich Aktenvernichter und Schneidemaschinen für den anspruchsvollen Anwender im professionellen Büro oder im graphischen Bereich angeboten. Höchstwerte bei Qualität und Sicherheit erfüllen die IDEAL Produkte ebenso wie überdurchschnittliche Ansprüche hinsichtlich Bedienfreundlichkeit, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Design. Unter IDEAL Health bietet IDEAL mit einem attraktiven Sortiment von Luftreinigern und Luftbefeuchtern zudem vielfältigste Lösungen für gute Raumluft. Die Marke IDEAL steht seit jeher für höchste Qualität in Sachen Büro-Ausstattung. Das gilt natürlich auch für die IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter, die nicht nur durch ihre hochwertige Bauweise überzeugen. Aber auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, gehen die IDEAL Produkte mit gutem Beispiel voran. Generell werden alle Produkte nachhaltig und umweltschonend hergestellt.

