Aachener Softwarehaus GEBRA-IT gewinnt Großauftrag der Bäckereikette Mecklenburger Backstuben

Start-up führt ein neues ERP-System auf Basis der selbst entwickelten Low-Code-Plattform GEBRA-Suite ein

Das Aachener ERP-Softwarehaus GEBRA-IT GmbH erhielt von dem mittelständischen Familienunternehmen Mecklenburger Backstuben GmbH mit Sitz in Waren / Muritz den Auftrag, ein neues ERP-System auf Basis der selbst entwickelten Low-Code-Plattform GEBRA-Suite aufzubauen und einzuführen. Die Mecklenburger Backstuben beliefern täglich ihre knapp 50 eigenen Geschäfte und Cafes, den Lebensmitteleinzelhandel sowie verschiedene Handelspartner in Deutschland mit frischen Backwaren. Darüber hinaus werden die Tiefkühlprodukte der Mecklenburger Backstuben nach Skandinavien und über langjährige Großhandelspartner und Schiffsversorger in die ganze Welt exportiert. Auf dem nationalen und internationalen Backwarenmarkt kennt man die Mecklenburger Backstuben als zuverlässigen Anbieter hervorragender Tiefkühlprodukte. Die Mecklenburger Backstuben GmbH beschäftigt aktuell rund 460 MitarbeiterInnen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 24,5 Millionen EURO.

Bisheriges ERP veraltet und nicht mehr den Anforderungen gewachsen

Die Kombination aus eigenen Backstubencafes im Nordosten Deutschlands und internationalem TK-Liefergeschäft stellt eine ERP-Software vor große Herausforderungen. Rohstoff-Einkauf, Produktion in der Großbäckerei, Lagerlogistik und Transport/Versand sowie Qualitätskontrolle einerseits und die Anbindung der rund 50 eigenen Filialen an das zentrale ERP-System andererseits müssen rund um die Uhr reibungslos funktionieren. Hierfür sorgt ab Herbst 2023 die neue ERP-Lösung von GEBRA-IT.

Das bisherige ERP-System ist in die Jahre gekommen und wird nur durch Erweiterungen und zusätzliche Insellösungen am Leben gehalten.

Der Auftrag hat ein Volumen im sechsstelligen Bereich und gehört damit zu den größten für das junge Unternehmen aus Aachen.

GEBRA-IT ist der Partner für alle Unternehmen, die eine qualitativ hochwertige, zeitnahe und individuelle Lösung ihrer Software-Anforderungen wünschen. Wir wissen, was es heißt, bestehende ERP-Systeme anzupassen, damit sie irgendwie funktionieren. Deshalb haben wir die GEBRA-IT gegründet. Mit unserer revolutionären GEBRA-Suite befreien wir Sie aus der Abhängigkeit von altbackenen und teuren Systemen großer Hersteller – mit schlanken, offenen und zukunftsweisenden Lösungen, die Ihr Unternehmen wirklich nach vorne bringen. Mit dem klaren Ziel: 100% Prozessabdeckung.

