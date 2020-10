Aachener Unternehmen auf der Überholspur

Kräftige und sympathische Helfer

Das Unternehmen Dienstleistungsservice Rohr mit Sitz in Aachen ist mit seinem bereits bekannten Inhaber Herrn Christian Rohr auf der Überholspur. Während mehr als 200 weitere Unternehmen im gleichen Bereich tätig sind, setzt sich Dienstleistungsservice Rohr wieder von anderen Unternehmen ab. Angeboten werden Dienstleistungen rund ums Haus und Garten. Mehre Dienstleistungen aus einer Hand um es den Kunden zu vereinfachen, damit diese nicht x Unternehmen zur Durchführung verschiedenster Arbeiten kontaktieren müssen. Möglich ist dies durch die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachunternehmen aus der Region. Aber auch durch das Wissen und die fachliche Kompetenz des Inhabers Herrn Christian Rohr, welcher uns nicht zum ersten Mal äußerst Positiv auffällt. Neben der bekannten und erfolgreichen Firma RoHa Umzüge & Mehr sowie verschiedener sozialer Projekte wie “Mitfahrerbank Ostbelgien”, “Raeren hilft” und die Unterstützung von obdachlosen ist Herr Rohr immer äußerst kreativ unterwegs und macht durch seine Kompetenz, seine kölsche Art mit großem Herz und erfolgreichen Ideen immer wieder auf sich aufmerksam. Auch mit Dienstleistungsservice Rohr überzeugt Herr Rohr seine Kunden wieder mit fachlicher Kompetenz und hochwertigen Arbeiten. Die Kerntätigkeit von Dienstleistungsservice Rohr ist neben dem Brandschutz auch die Bautentrocknung, Hausverwaltung, Gebäudereinigung sowie die Behebung von Feuchtigkeits- und Wasserschäden.

Wir von Dienstleistungsservice Rohr aus Aachen sind seit mehr als 10 Jahren Ihr erfahrener und zuverlässiger Partner für Dienstleistungen rund ums Haus und den Garten.

Wir sind ein am Markt etabliertes Unternehmen und richten uns mit unseren angebotenen Dienstleistungen ganz nach Ihren persönlichen Wünschen.

Ob bei der Renovierung Ihres Wohnbereichs, das Verlegen von Laminat- oder Vinylboden, die Gebäude- und Baustellenreinigung, die Bautentrocknung oder die Behebung von Feuchtigskeits- bzw. Wasserschäden-

Unser kontinuierlich geschultes Team unterstützt Sie bei Ihrem Projekt ganz nach Ihrem Bedarf.

Wir finden immer die passende und für Sie kostengünstige Lösung ohne dass die Qualität darunter leidet.

Lassen Sie sich von unseren professionellen Leistungen überzeugen!

Bei Dienstleistungsservice Rohr geht es ganz um das Wohl und die Wünsche des Kunden.

Geht es Ihnen gut und sind Sie als Kunde zufrieden, so sind wir es auch!

Wir sind für Sie in ganz Nordrhein-Westfalen, deutschlandweit und im benachbarten Ausland unterwegs.

Für ein individuelles Angebot rufen Sie uns gerne an!

Freuen Sie sich auf Ihr neues Heim – wir kümmern uns um den Rest!

Kontakt

Dienstleistungsservice Rohr

Christian Rohr

Raerener Straße 12i

52076 Aachen

024089819551

kontakt@dienstleistungsservice-rohr.de

http://www.dienstleistungsservice-rohr.de

