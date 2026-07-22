Aagon beruft Sven Häckel zum Head of Sales

Nach erfolgreichem Neustart des Channel-Programms setzt der UEM-Hersteller auf Kontinuität, Marktkenntnis und Umsetzungskraft aus den eigenen Reihen, um die nächste Wachstumsphase zu gestalten

Soest, 22. Juli 2026: Die Aagon GmbH hat Sven Häckel zum Head of Sales (HoS) ernannt. In seiner neuen Rolle verantwortet der langjährige Aagon-Mitarbeiter die Bereiche Direct Sales, Channel Sales, Consulting und Sales Support. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem weiteren Ausbau des Partnergeschäfts sowie der vertrieblichen Umsetzung der jüngst vorgestellten Unternehmensstrategie. Damit übernimmt Häckel eine zentrale Rolle dabei, die Positionierung von Aagon als verlässlicher Partner für IT-Verantwortliche und den Channel fest im Markt zu verankern und auszubauen.

Mit Häckel übernimmt ein Vertriebsmanager die Verantwortung, der Aagon seit 26 Jahren in verschiedenen Funktionen begleitet und die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgeprägt hat. Seine langjährige Zugehörigkeit gilt dabei als wichtiger Vorteil für die aktuelle Transformations- und Wachstumsphase des Unternehmens.

„Aagon befindet sich in einer spannenden Entwicklungsphase. Durch meine umfangreiche Erfahrung im Unternehmen kann ich direkt an bestehende Strukturen anknüpfen und gleichzeitig neue Impulse setzen“, sagt Sven Häckel. „Ein besonderer Fokus liegt für mich auf dem Zusammenspiel von Direct Sales und Channel Sales. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir für unsere erfolgreiche UEM-Lösung ACMP neue Marktpotenziale erschließen, unser Channel-Geschäft nachhaltig ausbauen und unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert bieten.“

Im Mittelpunkt seiner Agenda stehen die Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation, die stärkere Verzahnung der einzelnen vertriebsnahen Bereiche sowie die konsequente Ausrichtung auf die strategischen Wachstumsziele von Aagon. Dazu zählen eine stärkere Branchenfokussierung sowie die noch engere Zusammenarbeit von Vertrieb, Consulting und Sales Support. Ziel ist es, für Kunden und Partner die Umsetzung von Unified Endpoint Management und IT-Sicherheitsprojekte noch einfacher und erfolgreicher zu gestalten. Gleichzeitig soll das Consulting als wichtiger Erfolgsfaktor stärker in die Kunden- und Partnerbetreuung eingebunden werden, um Wissenstransfer, Schulungen und nachhaltige Projekterfolge weiter auszubauen.

Die Schlüsselfaktoren: Erfahrung, Glaubwürdigkeit und Nähe zu den Aagon-Partnern

Die Berufung von Häckel steht zugleich für die Werte, die Aagon mit seinem neuen Markenauftritt zuletzt stärker herausgestellt hat: Verlässlichkeit, persönliche Zusammenarbeit, Partnerschaft auf Augenhöhe und Lösungen mit echtem Praxisbezug. Unter dem neuen Marken-Claim „Every feature has a reason“ positioniert sich Aagon als verlässliches Unternehmen für die IT-Verantwortlichen und den Channel in der DACH-Region, der Schlüsselbegriffe wie „Software made in Germany“ und „digitale Souveränität“ lebt und umsetzt.

„Sven Häckel war für uns die Wunschlösung für diese Schlüsselposition“, erklärt Jürgen Vogler, Geschäftsführer von Aagon. „Die interne Besetzung bringt uns Geschwindigkeit bei der Umsetzung unserer Wachstums- und Channel-Strategie. Sven kennt unsere Kunden, unsere Partner und unsere Organisation seit vielen Jahren. Dieser Stallgeruch, kombiniert mit seiner Vertriebs- und Markterfahrung sowie seiner innovativen und strategischen Weitsicht, ermöglicht es ihm, Veränderungen schnell voranzutreiben und gleichzeitig die Werte zu bewahren, die Aagon ausmachen.“

An seiner neuen Aufgabe schätzt Häckel insbesondere die kurzen Entscheidungswege, die enge Zusammenarbeit mit allen Unternehmensbereichen sowie die Möglichkeit, die Zukunft von Aagon aktiv mitzugestalten.

Der 51-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt im Kreis Soest.

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Die Aagon GmbH wurde 1992 gegründet und hat ihren Sitz in Soest in Nordrhein-Westfalen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 130 Mitarbeitende und betreut mehr als 2.800 Kunden und Partner aus über 20 Branchen in der gesamten D-A-CH-Region. Seit über 30 Jahren entwickelt und vertreibt Aagon die Unified-Endpoint-Management-Lösung ACMP. Die modulare Software deckt unter anderem Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Patch Management, Schwachstellenmanagement, Asset Management, Defender Management und Helpdesk ab. ACMP unterstützt IT-Abteilungen dabei, Routineaufgaben zu automatisieren und nachhaltig Kosten zu sparen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

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