Aagon führt den UEM-Markt an: Bestnoten für Strategie, Umsetzung und Kundenzufriedenheit

Platz 1 in der Vendor Selection Matrix – UEM 2025

Soest, 11. Dezember 2025: Besser geht´s kaum: Die aktuelle Marktstudie „Vendor Selection Matrix – Unified Endpoint Management 2025“ von Research In Action (RIA) bestätigt: Aagon ist die Nummer eins unter den UEM-Anbietern für den gehobenen Mittelstand und Großunternehmen in der DACH-Region. Mit Bestnoten in Strategie und Umsetzung sowie höchstem Weiterempfehlungsindex überzeugt die Aagon Client Management Platform (ACMP) durch erstklassige Qualität, umfassende Sicherheit und ausgefeilte Automatisierung.

Die unabhängige Studie von RIA basiert auf einer Befragung von 1.000 IT-Führungskräften mit Budgetverantwortung in Unternehmen des gehobenen Mittelstands und Großunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 63 Prozent der Bewertung stammen aus direktem Käufer-Feedback, ergänzt durch die Bewertungen der Analysten (37 Prozent). Dieser methodische Ansatz führt zu aussagekräftigen Ergebnissen.

ACMP erzielte mit einem Gesamtwert von 9,35 Punkten die Spitzenposition unter den 15 bekanntesten UEM-Lösungen; bewertet wurden die Systeme anhand von acht Kategorien. Besonders hervorgehoben haben die Befragten die Breite und Tiefe des Lösungsangebots (5,0 Punkte), die Kundenzufriedenheit (4,75 Punkte) sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis (4,75 Punkte). Auch strategisch überzeugt Aagon mit einer klaren Vision, Innovationskraft und einem hohen Weiterempfehlungsindex. Die Befragten loben insbesondere die hohe Produktqualität „Made in Germany“, den exzellenten Support und die konsequente Weiterentwicklung auf Basis direkter Kundenrückmeldungen.

Die RIA-Studie identifiziert die drei aktuellen, zentralen Markttrends für UEM:

– KI-gestützte Automatisierung und Anomalie-Erkennung,

– Integration von Endpoint Security und Zero Trust,

– Vereinheitlichung von IT- und IoT-Management im Rahmen von Enterprise Service Management.

Das Soester Softwarehaus Aagon adressiert diese Anforderungen mit seiner umfassenden UEM-Lösung, die Sicherheit, Automatisierung und DSGVO-Konformität vereint. ACMP unterstützt Unternehmen dabei, Routineaufgaben zu automatisieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und Compliance sicherzustellen – alles gesteuert über eine zentrale, intuitive Oberfläche.

„Wir sind sehr glücklich über die Spitzenplatzierung in der Vendor Selection Matrix. Sie bestätigt unseren Anspruch, unseren Kunden nicht nur eine leistungsstarke, sondern auch eine zukunftssichere Lösung zu bieten. Unser Fokus liegt darauf, IT-Abteilungen nachhaltig zu entlasten und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Die Auszeichnung ist für uns Ansporn, den Weg der Innovation konsequent weiterzugehen“, erklärt Sebastian Weber, Chief Evangelist bei Aagon.

Mit über 2.800 Kunden und mehr als zwei Millionen verwalteten Endgeräten ist Aagon einer der Hidden Champions des deutschen Mittelstands und bestens aufgestellt, um die digitale Transformation nachhaltig zu unterstützen.

Und hier geht´s zur Studie.

Über Research In Action

Die Research In Action GmbH (RIA) ist ein führendes unabhängiges deutsches Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen bietet sowohl zukunftsorientierte, als auch praxisnahe Beratung für Unternehmen und Lösungsanbieter an. RIA wurde 2011 vom ehemaligen Forrester-Manager Dr. Thomas Mendel gegründet. Ziel von RIA ist es, einen erweiterten Ansatz für die Branchenanalyse anzubieten, der unter anderem eine stärkere Betonung der Daten von Technologiekäufern beinhaltet. Weitere Informationen gibt es unter: www.researchinaction.org

Über Aagon

Die Aagon GmbH wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen sitzt im nordrhein-westfälischen Soest, beschäftigt heute fast 150 Mitarbeitende und arbeitet für mehr als 2.800 Kunden und Partner in über 20 Branchen in der gesamten D-A-CH-Region. Aagon entwickelt seit mehr als 30 Jahren die Client-Management- und Automations-Lösung „ACMP“, mit vielen Modulen wie Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Patchmanagement, Schwachstellenmanagement, Assetmanagement, Defender Management und Helpdesk. Damit werden IT-Abteilungen dabei unterstützt, Routineaufgaben zu automatisieren und Kosten zu sparen.

Mehr Informationen: www.www.aagon.com

